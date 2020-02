De statistieken bewijzen het nu ook: Coronavirus is dodelijker dan Sars!

Het coronavirus heeft tot nu toe al meer levens geëist dan het Sars-virus in 2002 en 2003. In totaal zijn er nu 813 mensen overleden aan het coronavirus -ook wel bekend als het Wuhanvirus- dat ontstond in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Op twee personen na vielen alle doden in China.

Het aantal bevestigde besmette mensen met het virus is inmiddels ver boven de 37.000 uitgestegen. Van de 813 doden overleden er twee mensen buiten China, in Hong Kong en op de Filipijnen.

Aan de gevolgen van Sars stierven destijds 774 mensen verspreid over maar liefst 26 landen. Bijna de helft van de overledenen was afkomstig uit China.

Echter hoeven we ons in Nederland vooralsnog geen zorgen te maken. Het aantal besmettingen met het coronavirus is inmiddels aan het stabiliseren.

Michael Ryan zegt, namens de World Health Organisation, daar het volgende over:

Het aantal gerapporteerde gevallen is al vier dagen stabiel. Dat is goed nieuws en zou een indicatie kunnen zijn van de effectiviteit van de voorzorgsmaatregelen die zijn ingesteld.

Het virus is inmiddels ook buiten de Chinese Muur gedetecteerd. Vijf Britten die hun vakantie doorbrachten in de Franse Alpen zijn besmet geraakt met het virus. De patiënten, onder wie een kind, maken het goed en is er geen reden tot bezorgdheid, aldus Agnès Buzyn, de Franse minister van Gezondheid.