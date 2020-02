Forum voor Democratie: ‘Zeg eens een keertje NEE tegen Brussel!’

Forum voor Democratie roept minister-president Mark Rutte op om een voorbeeld te nemen aan de Oostenrijkse premier Sebatian Kurz. Laatstgenoemde durft met regelmaat afstand te nemen van de druk vanuit de Europese Unie. Volgens het FVD moeten we vanuit Nederland ook vaker een ‘nee’ verkopen aan Brussel.

Wekelijks wisselen de FVD-Europarlementariërs Derk Jan Eppink en Rob Roos elkaar af in het schrijven van een column over hun ervaringen in Brussel. Deze week is het weer de beurt aan Eppink. In zijn column roept hij op om vaker ‘nee’ te zeggen tegenover de zeikstraal van Manneken Pis.

Derk Jan Eppink:

“Minister-president Mark Rutte heeft zich tot nu toe verzet tegen deze verhoging van de begroting. Rutte zegt dat de bijdrage 1 procent van het bbp moet blijven en dat de Nederlandse korting ook gehandhaafd moet blijven. Maar Forum voor Democrate is er niet gerust op dat Rutte zijn rug recht houdt en zijn woord gestand doet. Riep Rutte in Europees verband niet eerder: ‘geen cent meer naar Griekenland’? Om vervolgens toch de portemonnee te trekken. Uw portemonnee. Het is maar één voorbeeld van Rutte zijn vele loze beloften.”

Eppink wijst er in zijn column op dat het Centraal Bureau voor de Statistiek al in 2016 uitrekende dat Nederland de grootste netto betaler aan de Europese Unie is. Volgens Eppink is dat de afgelopen vier jaar alles behalve verbeterd.

Derk Jan Eppink: “De Commissie kijkt met lede ogen naar de begrotingsoverschotten van Duitsland en Nederland. De prijs van de Green Deal (11.500 miljard euro) van eurocommissaris Timmermans moet immers ergens van gefinancierd worden.”