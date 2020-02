Gerechtigheid! NS heeft slachtoffers van deportaties vergoeding betaald!

Zojuist is bekend geworden dat de NS het afgelopen half jaar eindelijk slachtoffers van deportaties vergoedingen heeft betaald. Al decennia is enorm veel kritiek op de houding van de NS geweest ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De NS heeft namelijk flink wat verdiend aan de grootschalige deportaties in Nederland. Slachtoffers kunnen rekenen op een vergoeding tot 15.000 euro.

Zo’n 32 miljoen euro heeft de NS het afgelopen halfjaar betaald aan slachtoffers en nabestaanden. In totaal waren er zo’n 4000 aanvragers, waarvan 600 overlevenden. 700 aanvragen zijn afgekeurd wegens een gebrek aan bewijs of gegevens.

De NS heeft meer dan 100.000 mensen – Joden, Sinti, Roma en politieke tegenstanders – naar verschillende kampen vervoerd. Voor al deze treinritten had de NS een rekening uitgeschreven voor de nazi’s, die dit van gestolen geld betaalde.

In 2005 bood de NS – eindelijk – al haar excuses aan, maar naar jaren van gesprekken met nabestaanden realiseerde de top van de NS dat een vergoeding wel op zijn plek was.

Er waren tal van joden die zelf hun treinkaartje naar een vernietigingskamp zelf moesten betalen van de NS, konden ze dat niet, dan stuurde de NS een rekening naar de nazi’s. De NS heeft zo’n 2,5 miljoen gulden verdiend ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Dit is voor veel nabestaanden toch een fijn gebaar!