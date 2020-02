Hypocriete Klaver en Jetten verklaren Baudet de oorlog omdat Noord-Brabant centraal staat in klimaatgekte

Als je gisteren de woorden van Rob Jetten en Jesse Klaver las over de mogelijke samenwerking van VVD en CDA met Forum voor Democratie in Noord-Brabant zou je zweren dat de heren wérkelijk vinden dat Thierry Baudet een racist is. Een neo-nazi. Een fascist. In werkelijkheid is dat helemaal niet het geval. Ze halen die beschuldiging alleen maar van stal omdat ze in paniek zijn; Noord-Brabant is het centrum van de landbouw in ons land. Een rechtse coalitie in de provincie kan een einde maken aan de klimaatgekte aldaar.

In een epische draadje op Twitter legt Sywert van Lienden uit wat er wérkelijk aan de hand is. “[Z]ie hier waarom Klaver en Jetten zulke heftige woorden gebruiken voor een provinciaal bestuur,” aldus Van Lynden bij een afbeelding van een krantenartikel waarin de gevolgen van een “ruk naar rechts” in Noord-Brabant uiteen worden gezet. “Over discriminatiebeleid gaat een provincie niet. Wel over landbouw en natuurbeleid. En in Brabant zijn deze twee partijen de baas.”

Met “deze twee” bedoelt Van Lienden natuurlijk: D66 en GroenLinks. De twee gedeputeerden zijn Rick Grashoff (GroenLinks — Natuur, Water en Milieu) en Anne-Marie Spierings (D66 — Gezondheid, Energie en Landbouw). Grashoff is daarnaast oud Kamerlid van GroenLinks (portefeuille: Landbouw) en Spierings is voorzitter van… het landelijk bestuur van D66.

De twee zijn dus enorm machtig in eigen partij én in ons land. D66 en GroenLinks zijn allebei doodsbang dat een rechtse coalitie in de provincie een eind maakt aan hun gezag en invloed — wat natuurlijk ook zo ís.

“Daarbij is Brabant de cruciale provincie in het landbouw- en stikstofdossier,” gaat Van Lienden verder. “D66 en GroenLinks hebben er landelijk belang bij een andere coalitie te voorkomen.”

Dit is waarom Jetten en Klaver opeens los zijn gegaan op Baudet. Het heeft niets te maken met zijn Marokkanentweet — als dat wel zo was waren ze al een paar dagen geleden vol op het orgel gegaan met uitsluitingen en dergelijke. Nee, de extreemlinkse knetterrode milieufreaks zijn doodsbang dat FVD een einde maakt aan de groene gekte in Noord-Brabant, en daarmee misschien wel in het héle land.

Wat zijn het toch een stel hypocrieten. Alles draait bij deze twee radicale activisten om ‘het klimaat.’ Als ze hun plannen alleen maar door onze strot kunnen duwen door een liberaal-conservatieve politicus in de extreemrechtse hoek te duwen, dan doen ze dat maar wat graag.

Je wordt er kotsmisselijk van.

