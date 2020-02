Maurice de Hond: ‘Nieuwe verzuiling is gaande, D66 kan bruggenbouwer zijn!’

Rob Jetten mag trots zijn op zichzelf. Niet alleen wist hij met zijn partij 1 zetel te stijgen in de meest recente peiling van Maurice de Hond, ook wordt hij gezien als een ware bruggenbouwer. Het doet terugdenken aan 2012. Toen probeerden Mark Rutte en Diederik Samson gepolariseerd Nederland nog te (s)lijmen door een regeerakkoord te presenteren onder de noemer ‘Bruggen Slaan’.

Volgens Maurice de Hond ligt de ‘nieuwe verzuiling’ ten grondslag aan de heftigheid en de polarisatie van de politieke discussies die op dit moment spelen binnen de maatschappij. Zo zou 80 procent van het electoraat van D66, GroenLinks, PvdA en PvdD (de ex-partij van Paul Cliteur) nooit overwegen om te stemmen op FVD of PVV.

Andersom is het praktisch hetzelfde verhaal. Ook FVD- en PVV-stemmers zijn uitermate sceptisch over partijen als D66 en GroenLinks. Als we er dan toch een vergelijking tegenaan moeten gooien: CDA en VVD worden in dit vraagstuk minder vaak genoemd door FVD-kiezers dan door de achterban van de PVV. En dat is natuurlijk al veelzeggend.

Maurice de Hond vergelijkt de ‘nieuwe verzuiling’ met de rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam:

“Op de meeste van de belangrijk politieke onderwerpen van dit moment zien we het gebeuren. Daarbij is het evident, dat de leden van de verschillende nieuwe zuilen zich niet lijken te realiseren dat ze deel uitmaken van die nieuwe zuil en weinig tot geen respect hebben voor leden van de andere zuil(en). Een verschijnsel, dat ik al een tijd vergelijk met de manier waarop Ajax- en Feyenoord-supporters elkaar zien en met elkaar omgaan.”

Volgens De Hond is de ‘nieuwe verzuiling’ ook op een andere manier meetbaar. 70 procent van de ondervraagden geeft aan op dezelfde partij te stemmen als zijn of haar partner. De overige dertig procent stemt op een andere partij, maar blijft wel dichtbij de politieke-swing van zijn of haar geliefde.

Vooral onder stemmers van de PVV (85%), 50PLUS (83%), SP (79%) en VVD (81%) lijkt er eensgezindheid te bestaan qua politieke keuze binnen de relatie. Onder stemmers van de andere partijen is de ‘nieuwe verzuiling’ -zodoende politieke verdeeldheid- veel sterker te voelen.

Vermeld moet wel worden: De partij DENK is niet in het onderzoek van Maurice de Hond opgenomen vanwege ‘het niet beschikken over een representatieve steekproef van mogelijke DENK-kiezers’.