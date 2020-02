Nederland anno 2020: ‘Advocaten kroongetuige liquidatieproces afgeschermd bij openbare zitting’

Na de moord op Derk Wiersum is onze rechtsstaat in rep en roer, en terecht. Advocaten kunnen niet meer veilig over straten, en zijn schijnbaar ook niet meer veilig in de rechtbank. Dus zijn ze voor de zekerheid maar afgeschermd. Een moment om bij stil te staan, ook de Nederlandse rechtsstaat is onder geworpen aan criminele met een geweldrisico.

De advocaten van kroongetuige Nabil B. mogen anoniem blijven, alhoewel dit ‘mogen’ net zo goed weggelaten kan blijven. We hebben al gezien dat het eerder misging, en het risico is niet bepaald afgenomen.

Een woordvoerder van de rechtbank weigerde om meer hierover te vertellen. Morgen krijgen we een uitgebreid antwoord van de rechter. We zijn natuurlijk uiterst benieuwd wat de rechter gaat zeggen over deze kwestie.

Het is natuurlijk enorm treurig om te realiseren dat ook advocaten – die criminelen verdedigen – niet meer gerespecteerd worden en hun leven kunnen riskeren. Dit zijn bijna maffiose praktijken, en dat in ons kleine landje.

Advocaat Inez Weski maakte overigens nog wel bezwaar tegen het anoniem blijven van de advocaten. Als argument gaf ze dat dit niet wettelijk was – en helaas klopt dit gegeven.

Morgen krijgen we meer duidelijkheid, tot die tijd hopen we niet op een herhaling zoals in het verleden.