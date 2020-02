Ook Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) eist nu ‘Minder, Minder’ immigranten

Er moet een rem komen op het aantal immigranten dat Nederland binnenkomt. Dat is de mening van staatssecretaris Mona Keijzer (CDA).

Naar aanleiding van een enquête van De Telegraaf naar nieuwkomers in ons land geeft Keijzer aan dat we “tegen grenzen aanlopen”.

De Telegraaf liet een representatief onderzoek uitvoeren naar hoe Nederlanders aankijken tegen de toestroom naar ons land. Uit de resultaten bleek dat een meerderheid van de Nederlanders (65 procent) vindt dat immigratie moet worden teruggeschroefd. Ook veel mensen met een niet-westerse achtergrond -bijna de helft- is het met die stelling eens.

In de talkshow WNL op Zondag gaf Keijzer haar persoonlijke reactie op de onderzoeksresultaten. Volgens Keijzer lopen we in Nederland tegen de groeigrenzen aan en is er geen andere optie mogelijk dan dat we daar de rem op zetten. Kortom: de uit de hand gelopen massa-immigratie moet stoppen, aldus Keijzer.

Een limiet op de immigratie durfde Keijzer dan weer niet te benoemen:

Dan komt natuurlijk de vraag: noem eens een aantal. En dat zou je kunnen doen. Maar we hebben nu eenmaal internationale verdragen. En dan wordt het ingewikkeld.

Vicepremier Hugo de Jonge gaf eerder al een grens aan van het aantal vluchtelingen en arbeidsmigranten die hun (on)heil in Nederland komen zoeken te overwegen. “Doelstellingen”, aldus De Jonge. Getallen wilde De Jonge daarbij echter niet noemen.

