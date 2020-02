Overstapalarm! Tweede Statenlid in Zuid-Holland op rij verruilt FVD voor Henk Otten

Het Zuid-Hollandse FVD-Statenlid Ewald Kegel heeft zijn partijlidmaatschap ontbonden en sluit zich aan bij het nieuwe politieke verbond GO! van (eveneens ex-FVD’er) Henk Otten. Na het vertrek van Statenlid Caroline Persenaire is Kegel het tweede Zuid-Hollandse Statenlid dat het Forum de rug toekeert.

Met het vertrek van Kegel uit de Statenfractie houdt Forum voor Democratie nog negen zetels over in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Onlangs liet de Zeeuwse FVD-Statendissident Robert Koevoets al doorschemeren dat het Forum voor Democratie in zijn ogen te weinig interesse toont in de provinciaalse politiek.

Het is niet de eerste keer dat een Statenlid Thierry Baudet en zijn partij de rug toekeert. Eerder stapten het Flevolandse Statenlid Cornelis van den Berg en Robert Baljeu uit Noord-Holland al over naar de nieuwe politieke beweging van mede-afsplitser Henk Otten.

Hierbij bevestig ik het bericht. Ik heb de Commissaris van de Koning inmiddels over mijn beslissing geïnformeerd en mijn FVD lidmaatschap opgezegd. https://t.co/2GwKfVBuTi — Ewald Kegel (@EwaldKegel) February 29, 2020

Henk Otten maakte de overstap van Ewald Kegel zelf bekend via de Twitter-pagina van zijn partij. Inmiddels heeft Kegel zelf ook gereageerd op de transfer van FVD naar Otten: “Hierbij bevestig ik het bericht. Ik heb de Commissaris van de Koning inmiddels over mijn beslissing geïnformeerd en mijn FVD lidmaatschap opgezegd.”