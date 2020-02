Tommy Wieringa (NRC) hoopt dat “racistische en boosaardige” Thierry Baudet een Volkert van der Graaf ontmoet

NRC Handelsblad columnist Tommy Wieringa zet maar weer de aanval in op Thierry Baudet. Dit, natuurlijk, vanwege de veelbesproken Marokkanen-tweet van de Forum voor Democratie-leider. Volgens Tommy is Baudet “onmetelijk ijdel” en “trolt” hij graag met een flinke borrel op. Want ad hominems, ja, daar zijn ze bij de NRC heel goed in.

Het is om misselijk van te worden. Net als je denkt dat de “controverse” er eindelijk opzit blijken de radicaal-linkse mediakartel-fopjournalisten toch druk door te gaan met hun hetze. Vandaag is het Tommy Wieringa die in de NRC zijn gal mag spuien over Thierry Baudet. “Baudets bericht was in al z’n eenvoud racistisch en boosaardig, maar onthulde in bredere zin zijn identitaire agenda: angst voor omvolking, het streven naar een homogeen wit Europa en restauratieve nostalgie,” aldus de kale blanke man die blank én man zijn blijkbaar een misdrijf vindt.

Dat zijn allemaal heel dure termen, maar ze komen er op neer dat Wieringa Baudet wegzet als een racist en fascist. Een nazi, zelfs.

En meneer was nog niet klaar. Oh nee, hij ging nog veel verder. Volgens Wieringa “liegt” Baudet “zoals hij ademhaalt” en ontduikt negeert hij bewust feiten die zijn wereldbeeld zogenaamd tegenspreken. Ofzo. Tenslotte roept hij FVD’ers op om zich te ontdoen van Baudet — niet omdat Wieringa en de zijnen dan opeens wel zaken willen doen met de partij, maar omdat Baudet charismatisch is en zijn partij bijzonder groot heeft gemaakt, en dan ook nog eens in heel weinig tijd. Hij vormt dus een gevaar voor links… Dát is waarom politiekcorrecte types als de megalomane Wieringa van hem af willen.

Deze aanvallen op Baudet worden met de dag enger. Extreemlinks noemt hem telkens weer een racist en fascist. Het is onderhand werkelijk wachten op een nieuwe Volkert van der Graaf die doet waar de Wieringas, Klavers en Jettens zo duidelijk naar hengelen. Moge God het verhoeden.

Voor iemand iets roept, nee, ik ben niet de enige die denkt dat dit is waar die kwezels op hopen. Kom er maar in, Jan Dijkgraaf:

Niet alleen zijn deze aanvallen op Baudet ronduit gevaarlijk, ze zijn ook nog eens hypocriet tot op het bot. Je hoort deze figuren nooit toegeven dat de misdaadcijfers aantonen dat er een levensgroot probleem is met Nedermarokkaanse jongeren. Ze liegen er druk in om wat klimaatverandering betreft. Deze volidioten verzinnen zelfs steevast hun eigen levensverhaal in de hoop wat extra politiekcorrecte stemmen binnen te slepen.

Maar dan beschuldigt zo’n abominabel creatuur als Tommy Wieringa Baudet van liegen? Are you freaking kidding me? De grootste leugenaars die er zijn, die er altijd geweest zijn, en die er altijd zúllen zijn, zijn hij en zijn kameraden van radicaal, stalinistisch groen-links.

Is er dan helemaal geen goed nieuws? Jawel, hoor. Kort nadat Baudet zijn Marokkanen-tweet plaatste liet ik weten op Twitter dat ik er klaar mee en mijn FVD lidmaatschap zou opzeggen. Nou, de leugens en de haatcampagne van links hebben mij van mening doen veranderen. Ik heb een email doen uitgaan waarin ik uitleg dat ik mijn lidmaatschap toch maar graag wil behouden — en ik ben er meer van overtuigd dan ooit tevoren dat FVD bijzonder goed bezig is en dat we de partij moeten verdedigen tegen de linkse gekken die alles wat liberaal-conservatief is in de extreemrechtse hoek willen drukken.

