Verse Peilingen! CDA en PvdA zakken… D66, SP en 50PLUS stijgen allen 1 zetel!

Het begint te draaien in Den Haag. De afgelopen weken zagen we nog geen noemenswaardige verschillen in de peilingen. Deze week lijkt het politiek-schaken dan toch echt begonnen in de Hofstad. Volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond doen D66, SP en 50PLUS goede zaken. CDA en PVDA zakken echter verder terug in het parlementaire moeras.

D66 is de grote winnaar van de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. De partij van Rob Jetten doet het onverwachts goed binnen het electoraat en stijgt van 13 naar 14 zetels. Dat is overigens de hoogste score voor D66 sinds het aantreden van Jetten. Ook de SP en 50PLUS mogen blij zijn. Beide partijen winnen er een (marginale) zetel erbij.

CDA, die in het aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 het steeds vaker op rechts probeert te spelen, moet genoegen nemen met een zetel verlies en komt nu uit op 13. Dit ondanks de ‘bling-bling shoes‘ van onze blitse vicepremier Hugo de Jonge.

Lodewijk Asscher en zijn bijzondere bril doen het ook beduidend minder goed. De PvdA komt nu uit op 17 zetels, wat een zetel verlies betekent. Van het euforische ‘Frans Timmermans-effect’ lijkt dan ook geen sprake meer te zijn binnen de arbeiderspartij.