Wow! Politie valt huis binnen van polder-salafist Arnoud van Doorn!

Justitie heeft een inval gedaan bij onze favoriete, radicale salafismeprediker Arnoud van Doorn. Van Doorn zou vroegtijdig de naam van Johan Remkes hebben gelekt als tijdelijk opvolger van burgemeester Krikke. Van Doorn spreekt schande, en zegt dat hij dondersgoed weet waarom ze zijn huis zijn binnengevallen. Op de een of andere manier weet Van Doorn zich van de ene controverse naar de andere te slepen, toch best wel een knappe prestatie.

Idiote beschuldiging van het politiek aangestuurde @Het_OM.

Het zoveelste voorbeeld om een "lastige" gekozen politicus te beschadigen of de mond te snoeren.

Gaat niet werken, ik zal mij alleen maar met nóg meer energie inzetten tegen onrecht en onderdrukking! https://t.co/Ud9wVPHfnN — Arnoud van Doorn (@ArnoudvDoorn) February 9, 2020

Volgens Justitie zou Van Doorn de persoon zijn geweest die geheime informatie zou hebben doorgespeeld. Bij de inval zijn enkele spullen meegenomen, die hij later weer terug kreeg.

Door het doorspelen van de informatie ontstond er een mega rel, die dus mogelijk veroorzaakt is door beroepsonruststoker Van Doorn.

Van Doorn was zelf niet te spreken over de inval en spreekt schande. Zelf zegt hij niks te maken hebben met het doorspelen van geheime informatie. Toch kwam het gestarte onderzoek uit bij Van Doorn. Waarschijnlijk zullen we in de nabije toekomst meer te horen krijgen.

,,Het is een schending van mijn privacy en bovendien zijn mijn kinderen hier erg van geschrokken. Hoewel men professioneel en vriendelijk was, heeft het impact. Zeker bij kinderen als er opeens om 06.30 uur in de ochtend tien man politie en recherche in je huis staan. Ik kan wel wat hebben, ik ben niet zo onder de indruk van dit soort intimidatie van een ‘lastige en kritische’ politicus. Maar dat mijn gezin hierbij wordt betrokken neem ik niet lichtvaardig op.”

Van Doorn laat deze kwestie zeker niet rusten, van hem kunnen we nog flink wat kabaal verwachten!