Flut RIVM! Komt maand na uitbraak (43 doden) aankakken met infectieonderzoek: site ligt direct plat

Nederland was op en top voorbereid en alles was onder controle. Het RIVM wist precies wat ze moesten doen, maar het zou toch wel meevallen. En nu, een maand na de uitbraak en 43 doden verder, kunnen we eindelijk met z’n allen het virus in kaart brengen! Wat een grap…

Help je mee? Om een beter beeld te krijgen van de verspreiding van het #coronavirus, starten we een onderzoek. Ook als je geen klachten hebt, kan je meedoen! Wekelijks meld je per mail klachten als hoesten, niezen of koorts. Meld je aan op https://t.co/kKkm0A1GF8 🤧#covid19 pic.twitter.com/NX5I4U1WBZ — RIVM (@rivm) March 17, 2020

Het lijkt wel of de incompetentie bij het RIVM geen grenzen kent. Paul Cliteur wist een mooi overzichtje te produceren met de belangrijkste missers van het RIVM met betrekking tot het coronavirus tot nu toe. En zoals Nederland de trend van Italië volgt, zo volgt het RIVM haar eigen trend van incompetent handelen.

Want waarom nu ineens aan komen zetten met infectieradar.nl? Mensen worden al weken niet getest, tenzij ze ernstige klachten hebben. Er wordt niet eens iets van die vragen en meldingen bijgehouden! Het Rode Kruis kwam met een hulplijn, maar dat heeft een andere functie.

Het besluit om nu met een onderzoek te gaan starten, is, net als al die andere adviezen en maatregelen: too little, too late. En omdat iedereen daardoor praktisch in het duister tast en toch thuis zit, is de vraag naar informatie en de bereidwilligheid om informatie te geven, enorm. Dus hop! Direct die site overbelast, waardoor alsnog helemaal niemand wat kan. Blij gemaakt met een dooie mus.

Wat zit er nog meer aan te komen? Ik verwacht het volgende, in willekeurige volgorde:

‘Oeps, kinderen zijn blijkbaar wél besmettelijk.’

‘Besmetting kan blijkbaar ook zónder symptomen.’

‘Groeps-immuniteit blijkt toch niet helemaal de beste strategie.’

‘Ziekenhuizen sneller overbelast dan verwacht.’

‘Die 0,5 procent (60.000 doden) lijkt toch meer richting de 5 procent te gaan.’

‘Immuniteit blijkt toch minder lang te duren dan verwacht.’

‘Het virus komt harder terug na de zomer.’

‘Geen immuniteit voor nieuwe gemuteerde variant.’

Ik hoop dat ik ernaast zit. Maar ik denk van niet.