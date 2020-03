Henk Otten voert weer politiek met de kleinste ‘p’: ‘Forum wil politici niet testen’

Zie hier het schoolvoorbeeld van iemand die blijft wrijven in een zelfgecreëerde vlek. Henk Otten kreeg de wind al van voren toen hij eiste dat landelijke politici worden getest op het coronavirus. Daar doet meneer doodleuk een schepje bovenop en gaat pietluttige partijpolitiek zitten bedrijven tijdens een enorme crisis…

Hier gaat het om, deze tweet:

FVD wil méér testen zegt @thierrybaudet Vandaag riep ik in video-conference met alle EK-fractievoorzitters op om, in het landsbelang, landelijke politici te testen en #Corona gevallen in fracties te melden. Cliteur (#FVD) weigert dit en wil niet samenkomen in Den Haag. #TestenNU https://t.co/xLMoXiwdDf — Henk Otten (@hendrikotten3) March 31, 2020

Baudets’ boodschap

In de video van Baudet wordt uitgelegd dat Forum (en andere oppositiepartijen) zich zo constructief mogelijk probeert op te stellen in de Tweede Kamer. Hij waarschuwt ook voor de mogelijkheid dat de coalitie die constructieve houding zou kunnen gaan misbruiken en noemt prima voorbeelden.

Prioriteiten

Maar bovenal moet de coronacrisis wat hem betreft nu centraal staan en daarom wil FvD ook zoveel mogelijk testen. Allemaal voor het landsbelang. En dat er een tekort aan tests is, is een feit. Dat betekent dus dat er prioriteiten moeten worden gesteld: zorgpersoneel en kwetsbare mensen in ‘coronahaarden’ hebben dan een hogere prioriteit dan Eerste Kamerleden en de meeste andere landelijke politici.

Maar Henk Otten verdraait deze boodschap liever. Die pikt liever de woordjes meer testen en landsbelang er tussenuit. Schrapt dat stukje over zorgpersoneel en kwetsbare mensen , en doet vervolgens alsof Forum eigenlijk zegt het voorstel van Otten te steunen (want landsbelang!) maar dat ze dat nu niet na willen komen. Oei, oei, oei, wát een onbetrouwbare club dat FvD! Die willen in deze crisis niet eens politici testen! En als het land straks helemaal in puin ligt vanwege allerlei zieke politici, dan moet je niet met de staart tussen de benen bij Henk aan komen kloppen hoor! Dan ben je écht te laat. Hij probeerde je midden in deze crisis te waarschuwen. Maar luisteren, hó maar…