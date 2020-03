Nederlandse coronapatiënt moest sméken om een test: IEDEREEN aan de COVID-19

Gisteren schreven wij enigszins hyperbolisch dat het RIVM graag wil dat we allemaal het coronavirus krijgen, dit omdat het instituut er een enorme puinhoop van maakt. Dat kwam de auteur van dat stuk (hallo!) op wat kritiek te staan van politiekcorrecte zeurpieten. Want ze bedoelen het heus goed bij het RIVM! En huisartsen zijn ook echt hartstikke professioneel bezig! Hoe durf je net te doen alsof dat niet zo is, Van der Galiën?!

Nou, de coronapatiënte uit Helmond zegt nu tegen het Algemeen Dagblad dat ze bijna letterlijk moest smeken om een test. “Meerdere malen heb ik de huisartsenpost gebeld,” aldus de dame die al tijdens de terugreis van Italië naar Nederland ziek werd, “om te vertellen dat ik me niet goed voelde, dat ik vlak bij een risicogebied was geweest en dat me daarom moest laten testen op het coronavirus.”

Maar ze kreeg te horen: “U zit op het randje, wacht eerst maar even af en kruip onder de wol.”

“Ik heb echt moeten aandringen op een test,” zegt ze. Toen die test dan tóch uitgevoerd werd bleek dus dat ze wel degelijk COVID-19 had.

En dan zijn we er nog niet wat betreft het merkwaardige, slechte optreden van de zorgsector in ons land. Haar kinderen, van 8 en 10 jaar oud, moeten in thuisisolatie, samen met hun moeder. Zij mogen de komende twee weken niet naar school. Maar wacht eens! De incubatietijd van het nieuwe coronavirus varieert enorm van persoon tot persoon. De snelste incubatietijd gemeten was 2 dagen, de langste 27 dagen. Dan heb je het dus over vier weken.

Vier weken. Geen twee weken.

Als je zeker wilt weten dat de kids geen corona hebben moet je ze vier weken en voor de veiligheid eigenlijk vijf weken thuis houden. Maar de huisartsenpost, die zich baseert op richtlijnen van het achterlijke RIVM, heeft het nog steeds over twee weken — een richtlijn die gebaseerd is op oude, achterhaalde informatie.

Kortom, ja, nee, het is echt niet overdreven om te stellen dat het RIVM wil dat we allemaal het coronavirus krijgen – zolang we maar niet in paniek raken terwijl we ziek op bed liggen, want blijkbaar gaat het ‘t RIVM daar alleen maar om.

