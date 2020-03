OpperGRAAIER Henk Otten wil bezorgde burgers aanpakken: ‘Hamsterwet terug, hamsterreflex zit diep in NL!’

Henk Otten — die zijn mooie functie bij Forum voor Democratie eerst en vooral aangreep om zichzelf (en vrinden) te verrijken — beweert doodleuk op Twitter dat de “hamsterreflex” diep zit in Nederland. Daarom eist hij actie van de wetgever.

“Net terug uit een compleet uitverkochte AH,” aldus GO-clown Henk Otten op Twitter. “Alle schappen leeg! De hamsterreflex zit diep in NL. Ideetje voor @MinPres om #Hamsterwet uit 1962 weer eens uit de mottenballen te halen.” Vervolgens linkt hij naar deze wet én haalt hij op kinderachtige wijze uit naar Baudet (“nou niet dit idee óók meteen weer jatten hè @thierrybaudet”).

Net terug uit een compleet uitverkochte AH, alle schappen leeg! De #hamsterreflex zit diep in NL. Ideetje voor @MinPres om #Hamsterwet uit 1962 weer eens uit de mottenballen te halen, zie: https://t.co/jKxuGmSoES (en nou niet dit idee óók meteen weer jatten hè @thierrybaudet 😀). pic.twitter.com/u8oZxIBBKB — Henk Otten (@hendrikotten3) March 15, 2020

Waar haalt deze Opperhamsteraar de euvele moed vandaan om anderen de les te lezen? Op 1 april vorig jaar ontdekte het bestuur van Forum voor Democratie dat Hamsterman een kasgreep had gedaan van maar liefst 30.000 euro. De overige bestuurders wilden meteen met hem in gesprek gaan.

In plaats van eerlijk antwoord te geven op de vragen renden Hamster-Man en Hamster-Boy (Ottens sidekick Jeroen de Vries) met gezwinde spoed naar het NRC Handelsblad voor een interview, zodat ze zichzelf konden indekken.

In de zomer van 2019 kwam daar vervolgens nog meer Hamster-gedrag bij: 10.000 euro was “per ongeluk” (haha!) overgemaakt aan zijn vriendin, nog eens 30.000 was frauduleus gedeclareerd via zijn Grote Maatje Robert Baljeu, en — oh ja — dan was er ook nog eens 10.000 euro “per ongeluk” dubbel betaald salaris.

En deze Hamsteraar-Extraordinaire durft óns ervan te beschuldigen hamsteraars te zijn omdat we, bijna gek van zorgen over het nieuwe coronavirus, meer voedsel inslaan dan verstandig is? Schande!

Oh, en wat het “jatten” van dit idee betreft: daar hoeft Henkie niet voor te vrezen, lijkt me. De kans dat Baudet mensen die zich ernstig zorgen maken over COVID-19 en daarom wat te veel goederen inslaan de gevangenis in wil laten gooien of een forse boete wil geven is nihil. Anders dan Ottentje begrijpt Baudet namelijk wél dat mensen gewoon doodsangsten uitstaan en álles over hebben voor hun gezin. Soms uit zich dat op een onverstandige manier, dat klopt, maar dan moet er gewoon met ze gesproken worden. Meteen op hardhandige wijze ingrijpen en ze in de bak gooien gaat voor weldenkende mensen véél te ver.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 166 DDS-lezers gingen u al voor!

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe (al vanaf 1 euro per maand dagelijks een exclusieve column!).