Paus Franciscus probeert coronavirus in te dammen: ´Gezegende livestream moet nieuwe besmettingen voorkomen´

In het Vaticaan is de angst voor het coronavirus inmiddels ook losgebarsten. Bij hoge uitzondering zal paus Franciscus zijn zegeningen morgen niet uitspreken op het Sint-Pietersplein, maar live streamen op het internet. Hij hoopt daarmee het aantal nieuwe besmettingen in de Italiaanse regio te voorkomen.

Normaliter komen er duizenden gelovigen af op de zegeningen van de paus. Nu Italië gebukt gaat onder een grote uitbraak van het coronavirus, hebben ze ook in Vaticaanstad besloten om een stapje terug te doen. Wie zich wil laten zegenen (bijvoorbeeld tegen het coronavirus) zal zondag moeten inchecken op de livestream vanuit het Vaticaan. Daar zal de paus vanuit een geïsoleerde ruimte zijn beroemde zegeningen uitspreken.

I wish to express again my closeness to those who are ill with the #coronavirus and to healthcare workers who are caring for them, as well as to civil authorities and all those involved in assisting patients and in containing the spread of the virus.

— Pope Francis (@Pontifex) March 6, 2020