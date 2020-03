Peiling! Links stabiel, rechts verschuift – VVD op forse winst door crisismanagement Rutte: VVD +8 zetels, PVV -3 en FvD -5

EenVandaag presenteert de nieuwe zetelverdeling, als er nu verkiezingen zouden zijn. Op links is er praktisch niets veranderd en op rechts zien we een verschuiving. Het is duidelijk dat Rutte met zijn beleid tegen het coronavirus flink punten scoort en dat de PVV en FvD hiervoor zetels inleveren.

Deze peiling zet echt totaal geen zoden aan de dijk. Peilingen hebben natuurlijk altijd een beetje een tendens van stemmingmakerij en of beïnvloeding, maar dit slaat alles. En dat zeg ik niet omdat ‘mijn’ partij nu op 10 (-5) staat.

Premier Rutte de crisismanager

Want wat wordt hier nou precies gemeten? Midden in de coronacrisis zie je eigenlijk niets anders dan Rutte die de brand probeert te blussen met zijn ministers die, hoewel van andere partijen, zijn beleid uitvoeren. Dat is in ieder geval het beeld.

Corona, corona, corona

Zo’n beetje alle andere partijen kunnen zich op dit moment vrijwel niet profileren. Wie durft het nu aan om over klimaat te mekkeren? Een enkeling misschien, die door een golf van kritiek terug op het bankje wordt gezet.

De enige onderwerpen nu zijn: het coronavirus, de zorg(capaciteit), de maatregelen die zijn genomen/aangescherpt en sinds de afgelopen week ook, héél voorzichtig, de economische gevolgen van dit alles. Wie baseert z’n stem nou werkelijk op basis van alléén die onderwerpen? Niemand, mag ik toch hopen. Maar de enige partijen die bij die onderwerpen écht in het oog sprongen, zijn VVD, FvD en PVV. En dan met name vanwege de lockdown maatregelen.

Niemand heeft zin om, op dit moment, moedwillig aan de poten te gaan zagen van Rutte. Dan ben je praktisch een doortrapte verrader die de kans op politiek gewin belangrijker vindt dan deze crisis als samenleving overleven. Daar kom je dus nooit goed vanaf. De PVV en FvD richtten vooral hun pijlen op Rutte toen het volgens hun tijd was voor drastische maatregelen en Rutte de boot (te lang) af leek te houden. Ik denk dat ze daar te lang mee door zijn gegaan, waardoor ze daar nu in deze peiling de klappen van krijgen.