Quasi-spirituele yoga-huismoederskrant AD: ‘Nederland klapt het coronavirus de wereld uit!’

Nou, mensen. Hoe is dat dan? Om eindelijk weer eens wakker te worden in een wereld waarin het coronavirus volledig is uitgeroeid? Alle positieve energie van gisteravond heeft er namelijk in geresulteerd dat corona niet meervoorkomt. We hebben het allemaal met onze mind power weggeklapt. Hoera voor de zevende shakra! Nou ja… volgens het AD dan, hè?

Het was op zich een mooi gebaar: gisteravond om acht uur klapten op veel plekken in Nederland de mensen voor iedereen die er tijdens de coronacrisis een tandje moet bijgooien terwijl een groot deel van het land juist op de bank zich zit te vervelen. Daar was dus helemaal niets mis mee.

Maar waar daarentegen álles mis mee was, was de wijze waarop het Algemeen Dagblad meende om die actie te moeten verslaan. Op hun website kopten ze: “Zo klapte Nederland Corona de wereld uit“.

Sorry, maar wat is dit voor Gers Pardoel level feel good-nonsens? Je kan een virus niet de wereld uit klappen. Hoe positief je ook bent ingesteld en hoe optimistisch ook je aard: een virus laat zich niet verdrijven door te glimlachen terwijl je je linker- en rechterhand veelvuldig met elkaar in aanraking brengt. Iets anders suggereren is op z’n best naïeve kwakzalverij, maar op z’n slechtst gewoon kwaadaardige oplichterij.

Gelukkig heeft het AD de titel inmiddels aangepast: “Zo klapten we voor alle helden die ons land draaiende houden.” Sorry voor alle yoga-moeders die geloven in de kracht van mentale regeneratie, maar die titel lijkt me een stuk minder problematisch. Al is het alleen maar omdat het doel van de actie – steuntje in de rug voor zorgwerknemers e.d. – er accurater in afgeschilderd wordt.

Toch nog een 6- dus, Algemeen Dagblad. Maar volgende keer graag in één keer goed!