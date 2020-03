Update coronavirus! Italië rapporteert hoogste aantal doden (168) in 24 uur

Italië rapporteerde zojuist 977 nieuwe patiënten en (voor Italië) het hoogste aantal doden binnen 24 uur: 168. Het lijkt er dus op dat het coronavirus steeds wilder om zich heen begint te grijpen en dat Italië eigenlijk te laat is met allerlei (rigoureuze) maatregelen die het heeft genomen.

Hier een screenshot van de meest recente cijfers van de zwaarst getroffen landen:

Italië is Zuid-Korea en Iran ruim voorbijgeschoten. Niet alleen door ruim 2.000 – 2.500 meer besmettingen te hebben geïdentificeerd, maar ook door véél meer doden in de afgelopen 24 uur te hebben geregistreerd! En niet zo’n beetje ook… Van de 256 nieuw geregistreerde doden (10-3-2020 om 20:00 uur) is 75 procent van Italië!

China en Iran

Het geeft natuurlijk geen compleet en volledig betrouwbaar beeld. China is blijkbaar gestopt met tellen en Iran vertrouw ik het narekenen van m’n boodschappenbon nog niet toe.

Italië en Zuid-Korea

We weten dat Italië zo’n beetje iedereen controleert en op 7 maart in totaal al 43.000 tests had uitgevoerd. Zuid-Korea ging al helemaal in de vijfde versnelling en had op 2 maart al bijna 110.000 tests uitgevoerd. Zij voerden daarna nog eens zo’n 15.000 tests per dag uit, gratis, en hebben inmiddels bijna 200.000 mensen getest. De Zuid-Koreanen durven nu voorzichtig te beweren dat ze het ergste inmiddels wel denken te hebben gehad: een totaal van ~7.300 besmettingen en iets meer dan 50 doden.

En nu is dus ook direct duidelijk wat hier zo zorgwekkend aan is. Zuid-Korea lijkt snel, efficiënt en rigoureus te werk te zijn gegaan. Italië nam te laat maatregelen en krijgt het niet onder controle. Er is écht wel wat aan de hand daar, wat voor een deel ook te verklaren is door besmettingen in ziekenhuizen. En laat Nederland nou net óók die kant opgaan…