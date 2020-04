BETRAPT! Henk Otten maakte zelf WhatsApp-groep “POLITBURO FVD” aan

In de politiek lopen er nogal wat psychopaten rond. Professionele leugenaars die hun eigen moeder nog voor de trein zouden gooien als ze dat wat macht of geld opleverde. Maar geen van hen — geen enkele! — is zo erg als Henk Otten. Of, zoals ik hem liever noem, Henkie nett0.

Deze man heeft niet alleen 50.000 gestolen uit de partijkas van Forum voor Democratie toen hij daar nog penningmeester was — een bedrag dat hij gedwongen terug heeft betaald, overigens — maar nu is hij ook nog eens op lafhartige wijze bezig om zijn voormalige partij zwarter dan zwart te maken in de media. Vanavond komt Zembla met een speciale reportage over Thierry Baudets vermeende banden met… Rusland. Waar ze zich op baseren? Op privé-berichtjes van WhatsApp die ze gekregen hebben van Mr. Rat.

Het gaat dan vooral om overduidelijk ironische berichtjes waarin Baudet en andere FVD’ers de spot drijven met de talking points van FVD-haters; linkse, eurofiele gekkies die hen er tijdens de campagne voor het Oekraïne-referendum van beschuldigden pionnen van Rusland te zijn. Dan krijg je dus dit soort berichtjes:

Dat was dus grappig bedoeld. Overduidelijk. Maar Ottentje gebruikt dat soort berichten om Baudet nu in de hoek van het Kremlin te zetten. Ja, zegt hij, door “voortschrijdend inzicht” is hij tot de conclusie gekomen dat Baudet eigenlijk gewoon keihard een agent van Rusland is! Die app-berichtjes zijn bewijs!

Maar wat blijkt? Otten zelf was één van de aanjagers van de humor. Op 21 maart 2017 creëerde hij — niet Baudet, niet een ander prominent lid van de partij, nee, Henk Otten zelf — een nieuwe WhatsApp-groep met de naam, “Politburo FVD.”

Heeft Mr. nett0 deze informatie óók gedeeld met Zembla? Of vond hij dat dan toch maar niet nodig onder het motto: wat niet weet, wat niet deert?

