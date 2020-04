De boodschap van het online D66 partijcongres: ‘Na de coronacrisis is het klimaat weer aan de beurt!’

Mocht u het gemist hebben: D66 hield vandaag een (online) partijcongres. En hoewel het onoverkomelijk was om het niet te hebben over de coronacrisis, durft de partij wel al stiekem vooruit te kijken. Want nadat we de crisis enigszins te boven zijn, moet het klimaat weer op de eerste plaats komen te staan, aldus Rob Jetten en zijn partij.

Vanuit een studio in Brabant hadden de kopstukken van D66 zich vandaag verzameld om hun achterban digitaal toe te spreken. En eerlijk is eerlijk: het zag er allemaal best gelikt uit. Maar het was vooral taaie en saaie koek dat de D66-achterban kreeg voorgeschoteld.

Ik vind het heel belangrijk dat de Tweede Kamer ondanks de crisis het democratische proces heeft doorgezet. We moeten kunnen blijven controleren wat het kabinet besluit en welke impact dat op ons heeft.

–@RobJetten op #D66congres pic.twitter.com/v54bjgHcr2 — D66 (@D66) April 18, 2020

Aangezien ook D66 niet om de coronacrisis heen kan, werd er veel aandacht aan besteed. Maar tactisch als Jetten en zijn partij zijn ging het natuurlijk stiekem maar over een ding: duurzaamheid en het klimaat. Als een rode draad was dat laatste door het partijcongres geweven. Ook in tijden van corona.

Klimaatactivist Maurits Groen mocht ook zijn zegje doen op het partijcongres. Groen vertelde eerst over dat hij net zelf is genezen van het coronavirus en via een handig bruggetje wisten Groen en D66 het weer over het klimaat te hebben:

“Het huis staat nu in brand, dus we moeten nu blussen. Maar na deze periode moet de wederopbouw van de economie in het teken staan van duurzaamheid. Want anders krijgen we een andere crisis straks keihard terug.”