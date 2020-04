Duitsland en België: ‘Draag een mondkapje!’ Koppige Hugo de Jonge: ‘Niet nodig (want schaarste)’

Het is ongelooflijk: overal adviseren overheden hun kiezers om een mondkapje te dragen. Dit omdat een mondkapje de verspreiding van het nieuwe Chinese coronavirus wel degelijk vertraagt (en mogelijk de ernst van de besmetting vermindert) volgens die overheden én hun experts. De enigen die daar anders over denken? ‘Ons’ RIVM, ‘onze’ premier Mark Rutte en ‘onze’ zorgminister Hugo de Jonge.

Duitsland en België raadden vandaag hun inwoners aan om mondkapjes te dragen. “Mondmaskers kunnen nooit een garantie zijn, nooit hygiënemaatregelen of het bewaren van afstand vervangen,” aldus de Belgische premier Wilmes. Maar ze zijn wel degelijk nuttig als onderdeel van een breder pakket. “Naarmate de maatregelen zullen worden afgebouwd, zullen stoffen maskers worden aanbevolen voor situaties waar geen veilige afstand kan gehouden worden,” aldus de minister-president van onze zuiderburen.

In Duitsland denken ze daar dus net zo over, en ook dat werd vandaag bekendgemaakt. Mondmaskers werken en zijn nuttig in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, zéker in situaties waar het lastig is om de ‘social distancing’ in stand te houden.

Maar hoe kan het toch dat de Nederlandse overheid daar anders over denkt? Nou, gaven Rutte en De Jonge vandaag toe tijdens hun wekelijkse persconferentie, “in een periode van schaarste” vinden zij het “niet verstandig” om deze aanbeveling ook te doen.

Wat? Het gezondheidsadvies wordt dus niet gebaseerd op de vraag of iets al dan niet werkt maar op het middel/product al dan niet gemakkelijk verkrijgbaar is? Welkom in het Nederland van Mark Rutte en Hugo de Jonge.

Knetter, natuurlijk, zéker omdat die “schaarste” waar de heren het over hebben helemaal niet zo groot is als ze ons willen doen geloven. Ja, wel als je je afhankelijk opstelt van onze luie regering. Maar als je gewoon op onze eigen ondernemers vertrouwt kun je heel prima mondkapjes kopen. Op Stil.nl, bijvoorbeeld. Voor 29,95 euro heb je daar 20 mondkapjes, en voor 39,95 euro heb je 10 stuks FFP2-mondkapjes.

Die mondkapjes zijn ook tegen kostprijs aangeboden aan de overheid, zodat ze gegeven konden worden aan zorgpersoneel. Maar: de overheid sloeg dat aanbod af omdat ze weliswaar gekeurd zijn in het buitenland, en prima zijn wat betreft onze oosterburen (Duitsland dus), maar niet in Nederland zelf.

Ja, ze werken. Ja, buitenlandse instanties hebben ze gekeurd. Ja, het is betrouwbaar. Maar omdat ónze bureaucratie zijn stempel er niet op heeft gedrukt wil de overheid ze niet gebruiken. Nee, zelfs niet als daarmee voorkomen kan worden dat zorgpersoneel ziek wordt. Achterlijker dan dat wordt het niet.

Afijn. Het goede nieuws is dat wij normale mensen ze daardoor wél kunnen bestellen. Doen dus.