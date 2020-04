FVD wil vaart maken: ‘voortdurend tekort aan mondkapjes in Nederland onacceptabel!’

Bij Forum voor Democratie vinden ze dat de regering te traag is met het regelen van voldoende mondkapjes. FVD ziet een ‘wil niet’, terwijl de regering steeds zegt: ‘kan niet’. En juist omdat het hier wel over mensenlevens gaat, dringen ze bij Forum aan op snel handelen. Het lijkt namelijk wel degelijk te kunnen.

Dat mondkapjes wel gewoon beschikbaar zijn, zie hierboven het bewijs. En zo zijn er waarschijnlijk nog veel meer leveranciers, die in behoorlijke aantallen zeggen te kunnen leveren. Met marktconforme prijzen die, en dat kan ook niet anders, wel gestegen zijn. Maar de regering loopt blijkbaar tegen allerlei blokkades aan, maar doen ze wel ‘echt hun best’. Waar gaat dit mis?

Gaat dit überhaupt mis? Want het begint er steeds meer op te lijken dat men er gewoon geen geld voor uit wil trekken. Vlak voor de lockdown heeft Nederland zelfs nog van alles verpatst aan China en andere EU-landen. En hier kunt u lezen hoe het RIVM economische belangen meeweegt in het advies.

‘Alles is beter dan niets’

En kom niet met ‘misschien is het niet de juiste kwaliteit mondkapjes’, want zelfs op de NOS (of was het Nieuwsuur?) kwam een dokter uit Zuid-Korea (of Singapore, Taiwan of Hong Kong) in beeld die uitlegde dat ‘alles is beter dan niets’, toen het op mondkapjes aankwam. Vervolgens lieten ze zien hoe ze daar zelf mondkapjes maakten met stof, een nietmachine en keukenpapier. ‘Zelfde kwaliteit als bij de tandarts’, zei de arts zelfs nog.

De achttien vragen die door Forum zijn ingediend, zijn vooral vragen over de werkwijze, motieven en overwegingen van de verantwoordelijken voor de inkoop van mondkapjes. Maar je kunt wel raden dat daar nietszeggende antwoorden op gaan komen. Dan moet Baudet weer stampij lopen maken in de Kamer en kan het misschien zo worden gedraaid dat ‘FVD zaagt aan de poten van dit kabinet in crisistijd’, en men snel overgaat op wat anders. Want het lijkt er gewoon steeds meer op dat dit doelbewust beleid is. Zij het vanaf het begin of vanaf het moment dat er fouten moesten worden weggepoetst. En ik hoop dat ik het mis heb.