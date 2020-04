Nederlands cruiseschip met coronapatiënten mag niet in Florida aanmeren! Gelukkig schiet Donald Trump het schip te hulp

Het cruiseschip Zaandam mocht in eerste instantie niet aanmeren in Florida, dit omdat er het coronavirus aan boord was gesignaleerd. Zo’n 76 passagiers en 117 personeelsleden zouden vertonen griepverschijnselen en vier mensen zijn al overleden. Florida zag de bui al hangen en sloot de haven voor het schip Zaandam. Trump steekt hier echter een stokje voor en schiet te hulp!

Op het schip Zaandam voltrekt zich een ware ramp, en als er niet gauw wordt ingegrepen vreest men voor een extreem hoog dodenaantal. Tot nu toe steekt de gouverneur van Florida een stokje voor het plan om daar aan te meren. Trump is hier niet van gediend en gaat op gesprek met de desbetreffende gouverneur.

Goed dat Trump optreedt. De Zaandam dobbert al weken rond voor kust zuid/centraal Amerika. Overal verboden aan te meren, vol met zieken en doden, een drijvende doodskist. Check via @HALcruises de status van de Zaandam. Echt een horrorsituatie. #coronacrisis https://t.co/POQ0huu4Hy — Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) April 1, 2020

De gouverneur is van mening dat Florida op dit moment niet de middelen heeft om te helpen. Vandaar de weigering. En dat terwijl Florida nog zo onverantwoordelijk was dat ze de ‘spring break’-feesten gewoon lieten doorgaan.

Gelukkig zijn veel passagiers al overgebracht naar het zusterschip Rotterdam, toch moet het schip Zaandam een dezer dagen toch echt aanmeren. Het dreigt inderdaad op een ramp uit te lopen als de gouverneur zijn poot stijf houdt.

Laten we hopen dat Donald Trump de gouverneur weet te overtuigen, dit zou voor veel opluchting zorgen voor de passagiers die al dagen in doodsangsten leven.