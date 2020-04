Super! Amerika lanceert eerste corona-thuistest, moet Nederland ook doen!

De Amerikaanse FDA heeft de eerste corona-thuistestkit goedgekeurd. Met een speciaal wattenstaafje kunnen mensen materiaal afnemen en naar een laboratorium opsturen. Binnen een dag of vier krijgt men de uitslag. Zou Nederland ook aan moeten beginnen!

Naast de corona-thuistest van LabCorp zijn er nog 50 andere methoden goedgekeurd. Maar dat zijn geen thuistests en is alleen bedoeld voor artsen. LabCorp brengt daar dus verandering in.

En wellicht biedt zo’n methode ook uitkomst voor Nederland. Want we zien nu al problemen ontstaan rondom de privacyveiligheid van mogelijke corona-apps. Stel nou dat we hier zo’n thuistest introduceren. Je haalt zo’n staafje door je neus/keel, stuurt het materiaal op en vier dagen later liggen je resultaten in de postbus. Het moet toch mogelijk zijn om de uitslag van die test te koppelen aan een QR-code of iets dergelijks? Zorg dat zo’n app die code kan lezen en de status van de telefooneigenaar binnen een bereik van 10-50 meter kan zenden naar andere app-gebruikers.

Natuurlijk is zo’n app ook bedoeld om het aantal besmettingen in kaart te brengen, dus dit idee is verre van volledig. Maar dat zou toch ook prima anoniem moeten kunnen, zonder allerlei andere gegevens te moeten prijsgeven? Misschien de app zo ontwerpen dat die alleen de status van het QR-bestand kan uploaden, zonder daarbij informatie van de telefoon of het netwerk te moeten delen? Of de QR-code eerst centraal in een database opnemen voor die wordt verstuurd? Ik noem ook maar wat.