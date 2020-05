Amerikaanse top experts verbaasd over landen die lockdown versoepelen: ‘Coronavirus houdt nog wel twee jaar aan!’

CNN komt met een bericht die voor Amerikanen, maar ook voor de rest van de wereld, als een schok moet komen. Een team van Amerikaanse top experts beweren in een rapport dat de coronapandemie nog wel 18- tot 24 maanden voort zal blijven duren. Ze raden aan om van het slechtst mogelijke scenario uit te gaan en daar op voor te bereiden.

“This thing’s not going to stop until it infects 60 to 70 percent of people,” Mike Osterholm, who directs the Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) (…). “The idea that this is going to be done soon defies microbiology.”

Over de geloofwaardigheid van de experts hoeft niet meer te worden getwijfeld, lijkt het wel. CNN pakt behoorlijk uit met allerlei informatie over de kennis en ervaringen van de top experts. En dat is waarschijnlijk maar goed ook, want er valt maar weinig optimisme in hun rapport te bespeuren.

Voor een deel is het oud nieuws, maar vanwege de steeds luidere roep om versoepeling van de lockdown, is het toch wel goed om de feiten er weer even in te rammen. Want wat zeggen de experts, in het kort:

Pas als 60 à 70 procent van de bevolking geïnfecteerd is (geweest), heeft groepsimmuniteit zin. Geen enkel land heeft dat nog bereikt. En op wereldschaal gaat dat om dik 4 miljard mensen. Duurt lang! Groepsimmuniteit gaat lang duren, áls het al tot stand komt (en lang genoeg effectief blijft). Dat duurt nog zeker anderhalf tot twee jaar. In die periode zullen er nog steeds veel mensen dood blijven gaan.

Drie scenario’s.

Afhankelijk van hoe iedereen reageert, zijn er volgens de experts drie mogelijke scenario’s:

Scenario 1: De eerste grote golf (van nu dus) wordt gevolgd door ‘korte oplevingen’ van kleinere ‘golven’. Dit gaat een aantal keer door en wordt geleidelijk minder, tot ergens in 2021.

Scenario 2: In de herfst of winter komt er een nieuwe grote golf, met één of meerdere kleinere golven in een consistent patroon in de periode erna. ‘Net als de pandemie van 1918-1919’, zeggen de experts.

Scenario 3: De ‘slow burn’, noemen ze dit. Een traag en geleidelijk proces waar het coronavirus zeker twee jaar lang nog wel slachtoffers blijft maken en nooit helemaal weg is, maar dus geen grote golven meer teweegbrengt. Hierbij zou een lockdown overbodig zijn, maar ligt er wel continu druk op de zorg (door voorzorgsmaatregelen om verdere besmetting te voorkomen).

Scenario 1 zou betekenen dat er om de zoveel tijd weer een korte lockdown zou moeten worden ingelast. Economisch natuurlijk een enorme ramp.

Scenario 2 betekent dat er om de 3-6 maanden wellicht opnieuw een complete lockdown voor langere tijd zou moeten komen. Voornamelijk om de zorg niet te overbelasten, want dat zorgt voor meer doden. En scenario 3 is ook verre van ideaal.

De experts zeggen dat we ons moeten voorbereiden op scenario 2, die volgens hen het meest schadelijk is. Een vaccin zit er vóór 2021 in ieder geval niet in, zeggen ze.