Daar gaan we weer met groepsimmuniteit! GGD’s: ‘We willen coronavirus in Nederland zachtjes laten landen!’

Wat is dat toch met die groepsimmuniteit voor het coronavirus? Steeds steekt die strategie weer de kop op, en steeds wordt het daarna weer in alle toonaarden ontkent. Maar nu praat GGD-directeur Sjaak de Gouw er openlijk over in de overheidscampagne ‘Slimmer chillen is corona killen‘. Hij vindt dat het virus “zachtjes moet landen” in Nederland.

“Waarom kiezen we voor immuniteit opbouwen terwijl nog niet zeker is of dat bij dit virus langdurig werkt?” Dat vraagt Kelly zich af. Sjaak de Gouw (Directeur Publieke Gezondheid) geeft antwoord! @VRHM #slimmerchillen #alleensamen #vermijddrukte pic.twitter.com/KIi2DFjEXR — slimmerchillen (@slimmerchillen) May 18, 2020

Wie nog iets snapt van de ronduit chaotische corona-communicatie, mag het zeggen. Eerst zegt Mark Rutte triomfantelijk dat we allemaal groepsimmuniteit gaan opbouwen, en daarna zegt Jaap van Dissel, virus-topdog van het RIVM dat de woorden van de premier slechts een “frame” zijn. Later zegt het RIVM toch te willen werken aan zoveel mogelijk mensen corona laten krijgen, maar heeft vicepremier Hugo de Jonge het over het vuurtje uittrappen.

En nu? Nu gaan we volgens GGD-directeur publieke gezondheid Sjaak de Gouw toch allemaal voor de groepsimmuniteit. Of zoals hij het zelf noemt: “het virus zachtjes laten landen” in Nederland. In nota bene een campagnevideo van de veiligheidsregio’s van de overheid zelf. De groepsimmuniteit die toch geen doel op zich was, wordt nu letterlijk genoemd. We hebben “eigenlijk geen keuze,” aldus de gezondheidsstrateeg.

Hoe dan ook, of bij dat zachtjes landen van corona ook duizenden doden horen, vertelt De Gouw dan weer niet. Jammer, hoor.