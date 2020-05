Donald Trump kan weer even opgelucht adem halen: ‘Aantal doden in de VS neemt voorzichtig af’

Na weken van crisis kan de Amerikaanse president voorzichtig opgelucht adem halen. In zijn land werden het afgelopen etmaal 1227 coronadoden geregistreerd. Dat lijkt veel, maar een dag eerder waren er nog 1260 doden ten gevolge van het coronavirus te betreuren. Als deze daling doorzet, dan kunnen Donald Trump en de Verenigde Staten weer voorzichtig vooruit kijken.

De meest recente cijfers, opgetekend door de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, laten zien dat er 97.048 mensen aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden in de VS. Daarmee staat het land op een twijfelachtige eerste plaats qua aantal doden. Tot nu toe zijn er 1.6 miljoen besmetting vastgesteld in de Verenigde Staten.

Donald Trump zelf lijkt nog niet echt onder de indruk van de daling van het aantal coronadoden in zijn land. Op Twitter is de president vooral bezig met het meest recente politieke schandaal in zijn land. Zijn presidentiële Democratische uitdager Joe Biden beging onlangs namelijk een gigantische blunder. In een radioshow zei Biden namelijk dat kiesgerechtigden die nog niet weten of ze voor Trump of Biden zijn, eigenlijk niet zwart zijn.

Een politieke rel rondom Biden (die ook al onder bewindvoering staat vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag) was snel geboren. En dat komt Trump natuurlijk goed uit. Daar waar de Amerikaanse president er eerst voor wist te zorgen dat de Amerikaanse economie floreerde onder zijn bewind, moet hij nu lijdzaam toezien hoe het coronavirus grip op zijn land heeft gekregen. De economie is ingestort en het aantal coronadoden is schrikbarend hoog.