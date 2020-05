FAAL! Obsessief HP de Tijd komt met vervolgstuk, schiet zichzelf én Henk Otten in de voet

Bij HP de Tijd hebben ze heel erg hun best gedaan om nóg iets — wat dan ook! — te vinden over de antisemitische appjes van jonge leden van JFVD, de jongerenbeweging van Forum voor Democratie. Helaas voor de linkse fopjournalisten faalt die actie op epische wijze.

Een week geleden kwamen ze met de ‘openbaring’ dat er antisemitische opmerkingen gemaakt waren. Soms betrof het verkeerde grappen, maar in een enkel geval was degene die de opmerking maakte echt een vieze racist. FVD nam actie en royeerde drie van de participanten. Tegelijkertijd liet FVD weten dat het a) geen officiële FVD app-groepen waren en b) dat het bestuur niet op de hoogte was van de gedane uitlatingen.

Nicki Pouw-Verweij

Voor HP was dat reden om nog maar eens te gaan graven. Alles werd doorspit, er werd met anoniempjes gesproken en uiteindelijk werd er een FVD-senator, de zeer gerespecteerde Nicki Pouw-Verweij, gevonden die best on the record wilde gaan. Zij was namelijk lid geweest van de groep en had de berichtjes inderdaad gezien.

Oh, oh. Nu komt het, denk je dan. Ze keert zich tegen de leiding van haar partij, ze gaat enorme vieze geheimen lekken, ze gaat vertellen dat iedereen hier heel blij aan mee deed, en dat FVD een door en door antisemitische partij is! HET ZIJN TOCH ALLEMAAL KLEINE HITLERS!

Uh nee. Nicki legde kalmpjes uit dat ze dat soort berichten inderdaad had gezien en ze walgelijk vond. Vervolgens sprak ze de personen daar direct op aan, en liet ze zelfs weten aan de oprichter van de groep dat dit soort opmerkingen absoluut niet door de beugel konden. HP moet toegeven dat uit het bewijs blijkt dat Nicki de waarheid vertelt:

Huh? Dus je ‘bewijs’ dat FVD’ers die nu belangrijk zijn op de hoogte waren van de apps is deels dat… Nicki ze gezien had en de verantwoordelijke personen én de groepsbeheerder erop aangesproken had?

Dafuq?

Jaren geleden

En de faalactie is nog niet voorbij. HP citeert hoofdbestuurslid Lennart van der Linden als volgt:

“Die appgroep is inderdaad ooit opgericht door een bestuurslid van JFVD na een eerste borrel-event in 2017. Deze appgroep was altijd officieus. En bestuursleden zijn er al jaren geleden uitgestapt. Vanwege een aantal redenen: de grote hoeveelheid en variëteit aan berichten (honderden per dag) was niet bij te benen / bij te lezen en ging alle kanten op. Door uit de appgroep te stappen gaven de JFVD-bestuursleden aan: deze appgroep valt niet onder onze verantwoordelijkheid.”

Maar dat klopt niet, aldus HP. Want, stelt het magazine, “[b]estuurslid Robin de Keijzer, oprichtster van de appgroep, verliet de groep echter pas op 6 december 2018.”

Hallo HP, het is nu 2020. Als mevrouw in 2018 uit de groep stapte is dat inderdaad letterlijk “jaren” geleden.

Jeetje, wat een kneuzen zeg.

Henk Otten

En dan zijn we er nóg niet. Want wat blijkt? Van der Linden legt uit;

Met Nicki Verweij is dat destijds zo gegaan. Ze sprak dergelijke uitingen actief tegen en heeft ook opgeschaald, destijds met Henk Otten en Jeroen de Vries. De actie die in overleg met hen is ondernomen is: verlaat die appgroep, want die heeft überhaupt niets meer met FVD van doen.

Wat? Dus Henk Otten, die juist zo hard riep dat de apps bewezen dat Thierry Baudet heel slecht en verkeerd is, was hier min of meer van op de hoogte?

Oh. My. God.

Otten beweert in het artikel dat het advies van De Vries een “algemeen” advies was om “uit niet relevante appgroepen” te stappen, maar dat is toch een beetje vreemd. Waarom zou De Vries dat advies geven als er geen enkele aanleiding is om te denken dat daarin dingen zijn gezegd die het daglicht niet kunnen verdragen, en dat ze er mogelijk last van krijgen?

Juist.

En zo blijkt het tweede artikel van HP de Tijd over deze materie een faalactie van historische proporties te zijn. Er is niets gevonden… en het enige dat nog iets van relevant is impliceert dat Otten en De Vries (deels?) op de hoogte waren van deze problematiek terwijl ze een week of wat geleden nog riepen dat het toch ongelooflijk was en dat het zo allemaal niet kon.

Hilarisch.