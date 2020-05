Maurice de Hond schoffelt ‘anderhalve meter-samenleving’ onderuit – Onderzoek wijst op virusbesmetting via lucht

Maurice de Hond maakt in zijn blog een overtuigend argument voor de mogelijkheid van besmetting door het coronavirus via de lucht. Hij is echter pessimistisch over de ontvankelijkheid van het RIVM en het kabinet wat betreft zijn bevindingen. De implicaties zijn namelijk enorm!



Maurice de Hond doet zijn uiterste best om met zijn blog niet in het ‘aluhoedje Jensenkamp’ terecht te komen. En ik moet zeggen: als je z’n verhaal en daarna z’n bronnen leest, dan komt het zeer overtuigend over!

Het is hem opgevallen dat slachthuizen overal ter wereld een grote kans hebben om een coronahaard te worden. Hij ging uitzoeken hoe dat kon en is, na veel te hebben uitgesloten, tot de conclusie gekomen dat de ‘snijzaal’ de enige gemene deler is van al die getroffen slachthuizen.

Volgens mij kun je niet eens echt meer om de conclusies heen. Maar toch is De Hond pessimistisch, want hij laat tegelijkertijd ook zien waarom hij het idee heeft dat het kabinet en het RIVM niet zullen willen luisteren.

Het RIVM heeft zich vanaf het begin namelijk gebaseerd op wetenschappelijke informatie van de WHO. Die blijven volhouden dat er geen bewijs is voor luchtverspreiding van het coronavirus, door zogeheten aerosolen. Driemaal raden waarom er ‘geen bewijs’ is voor luchtverspreiding? Precies, omdat daar niet naar gekeken werd door de Chinezen:

Van de (inmiddels) 82.992 officieel bevestigde besmettingen in China, werd er bij 75.465 niets gezegd over de mogelijkheid van besmetting via de lucht. Maar daarmee wil het natuurlijk niet zeggen dat het ook daadwerkelijk niet tot de mogelijkheden behoort. Men zegt er niets over (“not reported”), dat is wat anders.

De WHO laat ook ruimte voor de mogelijkheid dat ‘in zeer specifieke gevallen’ besmetting via aerosolen wél mogelijk zou kunnen zijn en noemt deze op:

De WHO doet alsof zulke kleine virusdeeltjes vrijwel alleen rond het gezicht rond dwarrelen en pas op die afstand een risico vormen. Terwijl het er toch sterk op lijkt dat slechte ventilatie binnenshuis ervoor zorgt dat aerosolen veel verder door de ruimte(s) kunnen zweven (en daardoor gevaarlijk blijven).

Het lullige hieraan is dat men bij de WHO met die redenering meent een onderzoek onderuit te kunnen halen dat aan lijkt te tonen dat aerosolen wel degelijk de boosdoeners zijn. Het gaat namelijk weer over het New England Journal-onderzoek, waar men met de gebruikte middelen niet exact de hoest van een mens zouden hebben nagebootst, waardoor men er eigenlijk niet meer naar wilde luisteren. Want men doet bij de WHO nu net alsof die aerosolen niet rond zouden blijven dwarrelen (en worden rondgepompt via airconditioning) als er in dat onderzoek minder hard zou worden ‘geniest’.

Dit zijn hele slappe trucjes en vrij makkelijk te doorprikken, want de WHO zou desnoods zelf ook snel een onderzoek kunnen (laten) opzetten. Met een realistische setting en kijken of men het effect kan reproduceren. Doen ze niet! Dus doen het RIVM en het kabinet dat ook niet. Dat zien we toch ook bij hoe zij schoorvoetend hebben moeten toegeven dat mondkapjes wellicht zouden kúnnen werken (en dat de rest van de wereld misschien toch niet helemaal gek is)?