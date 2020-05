Minister Eric Wiebes: ‘Minder werkelozen dankzij Rutte III, daarmee nationale paniek voorkomen!’

Eric Wiebes van Economische Zaken is ervan overtuigd dat het kabinet Rutte III op economisch vlak een heldenrol heeft gespeeld. Als de overheid geen steunpakketten had ‘uitgedeeld’ aan werknemers en werkgevers die vanwege de coronacrisis in moeilijkheden verkeren, dan waren er nu veel meer werkelozen geweest, aldus Wiebes.

Volgens de minister waren er nu ruim 2 miljoen werkelozen in Nederland geweest als de overheid niet had ingegrepen. Wiebes deed zijn opmerkelijke uitspraken aan de late night-tafel van talkshowhost Beau van Erven Dorens.

Overigens waren er maar weinig mensen geïnteresseerd in de uitleg van Wiebes. Er keken gisteren ‘slechts’ 613.000 naar de talkshow BEAU met Wiebes aan tafel. Ter vergelijking: Naar concurrent Op1 keken woensdagavond 1.1 miljoen mensen.

"Een op de vijf werkende Nederlanders is nu op een bepaalde manier afhankelijk van overheidssteun", zegt minister Eric Wiebes aan tafel bij #BEAU. "Je moet er toch niet aan denken dat we nu twee miljoen werklozen zouden hebben gehad?" pic.twitter.com/jijGL2NvXR — BEAU (@BeauRTL) May 20, 2020

Maar goed, Wiebes kan nu wel heel hard roepen dat het kabinet Rutte III -met de VVD aan het roer- de economie zo’n beetje heeft gered, dat neemt niet weg dat we alsnog die 2 miljoen werkelozen kunnen gaan halen als we niet heel snel de sportscholen en (alle) horeca weer opengooien. Want in die twee bedrijfstakken gaan harde klappen vallen. Misschien wel de hardste. Boksen kan die Wiebes dus wel. In een dichte sportschool wel te verstaan.