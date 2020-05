Peilingen! ‘PVV wint een zetel, VVD stijgt en D66 is de grootste verliezer!’

Goed nieuws voor Geert Wilders: Voor het eerst in tijden weet zijn partij weer te groeien in de peilingen. De PVV staat nu op een stabiele 18 zetels. Zoals verwacht denderen ook de VVD en het CDA door in de statistieken. FVD zakt en D66 doet het zelfs historisch slecht!

Je mag het misschien niet impliciet aan elkaar koppelen, maar zoals De Dagelijkse Standaard vorige week al schreef, halen de VVD en het CDA profijt uit hun overheidsoptreden omtrent de coronacrisis. De partij van premier Mark Rutte stijgt opnieuw een zetel in de peilingen en staat nu op 31 zetels. Daarmee zijn liberalen nog slechts twee zetels verwijderd van hun monsterzege tijdens de Tweede Kamerverkiezingen uit 2017.

De PVV van Geert Wilders heeft ook weinig te klagen. Leek de partij eerst nog in een neerwaartse spiraal te zijn terechtgekomen; nu boeken ze eindelijk weer een zetel winst. De PVV staat daarmee op 18 zetels en dat zijn er maar twee minder dan de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen uit 2017.

De grote verliezer in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond is D66. De partij van Rob Jetten doet het historisch slecht en zakt verder weg binnen het electoraat. Als er nu verkiezingen zouden zijn dan halen de Eurofielen een marginale 10 zetels (-9 in vergelijking met 2017).

Ook het Forum voor Democratie staat er momenteel niet heel lekker voor, volgens de peiling van De Hond. De partij van Thierry Baudet zakt ten opzichte van de vorige peiling twee zetels en staat daarmee op gelijke hoogte met D66.

Het optreden van vicepremier Hugo de Jonge (CDA) wordt wél rijkelijk beloond. Zijn christendemocratische partij staat nu op 16 zetels in de peilingen. Dat zijn er nog slechts drie minder dan tijdens de laatste Kamerverkiezingen.