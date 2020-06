Jesse Klaver (GroenLinks) valt Rutte aan: ‘Hij moet sorry zeggen voor slavernij!’

Met de verkiezingen in aantocht heeft GroenLinks-leider Jesse Klaver de frontale aanval op zijn opponent Mark Rutte (VVD +47 zetels in de peilingen) geopend. Rutte moet namelijk, volgens Klaver, zijn excuses aanbieden voor het slavernijverleden van Nederland.

Klaver begint met een complimentje. Daarin zegt geeft hij een “groot compliment” aan minister-president Mark Rutte: “Mark Rutte erkent eindelijk dat er sprake is van institutioneel racisme, al wil hij het niet zo noemen”, aldus Klaver.

Volgens Klaver moet Rutte nu doorpakken en zijn woorden omzetten in daden. En wel per 1 juli. Op die dag wordt namelijk de afschaffing van de slavernij herdacht.

Jesse Klaver is stellig:

“In deze maand van Keti Koti kan hij, als premier van alle Nederlanders, deze woorden betekenis geven door namens Nederland excuses te maken voor het slavernijverleden. Want een sorry voor toen, is zoveel meer dan een excuus.”