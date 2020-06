LOL! RIVM-topman Van Dissel: ‘het gaat nu om zelfbeheersing, blijf thuis bij verkoudheidje’

Wel ja joh, nu we de grootste klap hebben gehad (tot nu toe althans) en de lockdownmaatregelen weer worden versoepeld, moeten we ineens de ‘Zweedse strategie’ gaan volgen. Want dat is eigenlijk wat Jaap van Dissel hier nu zegt: ‘kijk zelf gewoon uit’.

Ineens gaat het in deze “andere fase van de bestrijding van het coronavirus” om “solidariteit en zelfbeheersing”. Hoe kríjgt ‘ie het z’n strot uit! Precies datgene waar de Zweden vanuit zijn gegaan, en waarvan het aantoonbaar niet heeft gewerkt, is wat ons nu wordt geadviseerd om juist wél te gaan doen.

Kom nou toch, je gaat toch niet serieus verwachten dat zorgpersoneel, met alle respect, zóveel zelfbeheersing heeft om alle gevaar maar uit de weg te gaan, terwijl de rest van het land ligt te verbranden op het strand? En ‘solidariteit’ verwachten van de vriendengroep zeker. Nee, er gaat er een keertje één tóch op stap, raakt besmet, moet de komende twee weken weer oudjes verzorgen en hoppa! Daar heb je het gedonder. En dan staat Van Dissel weer in beeld met een neerbuigende, teleurgestelde en vragende blik in z’n ogen: ‘waarom was je nou niet solidair en kon je jezelf niet gewoon beheersen?’

Die man kun je toch niet meer serieus nemen? Dit zijn weer puur die economische belangen waar hij, laat staan het RIVM, zich om moeten bekommeren. Maar dat kan natuurlijk niet, want dan zou het ze puur om de volksgezondheid moeten gaan. En de adviezen die vanuit dát perspectief onder Ruttes’ neus verschijnen, zijn vooral erg duur en ontzettend onpraktisch. Maar dan moet Rutte de afwegingen maken, en dat scoort slecht in de peilingen!