Terecht! Thierry Baudet laat zich geen oor aannaaien en loopt weg bij linksextremistische NPO Radio 1

Vrijdagavond kwam Thierry Baudet langs bij het Radio 1 programma Het Oog. Hij werd daar geïnterviewd door Simone Weimans. Het onderwerp was vooraf besproken: de krantenactie van Forum voor Democratie. Maar zij wilde het alleen maar over BLM-protesten hebben en (racistische) ongelijkheid.

Bij het begin ging Baudet daarin mee. Minutenlang beantwoordde hij daar vragen over. Niet zo gek natuurlijk, want het is een belangrijk onderwerp. Maar na een minuut of zes was hij er klaar mee, zeker omdat hij maar een minuut of acht mocht praten. Er waren dus nog maar twee minuten over. Toen wilde hij het graag hebben over het onderwerp waarvoor hij gevraagd was: de miljoen kranten die FVD heeft laten drukken en door het hele land bezorgt. “Nu wil ik het graag hebben over het onderwerp waarvoor ik hier ben uitgenodigd,” aldus Baudet.

Vandaag gaan maar liefst 3.000 ‘krantenbezorgers’ de straat op, waaronder Baudet zelf. Ze gaan naar het oosten van het land. Hij gaat zelfs een deel van de elfstedentocht doen vandaag. Hartstikke leuk, natuurlijk, en vernieuwend, zo’n actie van een partij om een eigen krant overal te bezorgen.

Maar Weimans vond dat helemaal niet interessant. Daar wilde ze het niet over hebben, aldus mevrouw. Nee hoor, zij wilde het alleen maar hebben over racisme, standbeelden, en andere BLM-hobby’s.

“Nou dan ga ik nu weg,” aldus Baudet. Hij stond op, en dat was het dan.

De reactie van Weimans? Ze keek heel voldaan om zich heen. Zo van, “ha, dat heb ik goed gedaan!” Misselijkmakend, maar typisch voor de linkse NPO. Driewerf hoera voor Baudet dat hij daar niet intrapt, en dat hij gewoon de studio verlaat. Deze mafketels denken dat zij bepalen wat er gebeurt. Nou, ik dacht het dus niet. Zoek het maar uit.

Bij WNL legde Baudet vanmorgen uit dat hij niet boos was, maar dat hij er wel klaar mee was. Weimans heeft duidelijk een “persoonlijke obsessie met dit onderwerp,” maar daar hoeft hij zich niet onbeperkt voor te laten lenen.

Zo is. Goed gedaan Thierry! Geen bullshit accepteren van deze mafklappers.