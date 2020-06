Zielige Otten en zijn juristenvriendjes zijn knettergek

Zoals wij eerder vandaag berichtten heeft Henk Otten een stel juristen bereid gevonden om de aanval vol in te zetten op Thierry Baudet. Niet vanwege vermeend racisme of iets dergelijks maar… vanwege de belachelijke Zembla-uitzending waarin net werd gedaan alsof de FVD-leider een agent van Rusland was. Als het aan Henk en zijn vrienden ligt mag Baudet nooit lid worden van de Commissie Stiekem.



Knetter maar dan ook echt knettergek.

De Zembla-uitzending in kwestie was lachwekkend. Wij hebben daar toen al meerdere artikelen over geschreven. Het ontbreekt werkelijk aan ieder bewijs.

Maar toch willen de Baudet-haters die uitzending aangrijpen om hem zo buitenspel te zetten (mocht FVD groot genoeg worden volgend jaar).

Wraakzuchtiger en zielig dan dat wordt het niet. Wat een enorme zielepoten. Ze kunnen Baudet niet op democratische wijze verslaan en daarom proberen ze het zo. Triest.

Maar wacht, het wordt nog erger. Want het is niet alleen zielig en wraakzuchtig, maar ook ronduit gevaarlijk. Als roddel en achterklap voldoende wordt geacht om een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger uit de Commissie Stiekem te weren stelt dat hele democratische systeem niets meer voor.

Otten en zijn juristenvriendjes zijn daarom ronduit gevaarlijk bezig.

Laten we in vredesnaam hopen dat de rest van de Tweede Kamer dat ook doorheeft en hen nul op het rekest geeft.