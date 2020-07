Daar begint het al: regio Hillegom is de eerste die een regionale lockdown overweegt

In de veiligheidsregio Hollands-Midden dreigt een regionale lockdown, dat zegt de Leidse burgemeester Henri Lenferink. Een dorpje genaamd Hillegom, dat tussen Haarlem en Leiden ligt, heeft maar liefst 28 besmettingsgevallen geconstateerd en enkele tientallen gevallen die naar het dorp konden worden herleid.

Hillegom is een dorp met 20.000 inwoners. De 28 (plus ‘enkele tientallen’) besmettingsgevallen zijn ook vrijwel allemaal naar één café te herleiden. Het gaat hier dus om 0,5 procent van de lokale bevolking en deze regio zet zich schrap. Ze weten volgens mij heel goed hoe snel het virus zich inmiddels al heeft verspreid.

Ze gaan uitgebreider testen zodat ze ook een beter beeld krijgen, maar reken er maar op dat een regionale lockdown er wel van gaat komen. Alleen lijkt het erop dat het dit keer dan wordt aangepakt zoals de Nederlandse regering vanaf het begin eigenlijk had moeten doen: testen, isoleren, informeren en distantiëren.

De burgemeester merkt terecht op dat een regionale lockdown alleen zin heeft als je er op tijd bij bent. Dat betekent in feite dat de tijd om tot een beslissing te komen al is gaan lopen. De eerste de beste aanwijzingen voor een mogelijk snel groeiend gevaar, zullen voldoende zijn om over te gaan tot zo’n besluit. Waarschijnlijk ook nog met de steun van burgemeesters uit omringende gemeenten, want die hebben natuurlijk ook geen zin aan een nieuwe coronahaard in hun ‘achtertuin’.