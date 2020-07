Genuanceerde Jort Kelder krijgt stank voor dank… Boze BLM-activisten: ´Jort sympathiseert met het FVD!´

Black Lives Matter-activisten zijn woedend op (de bretels van) Jort Kelder. De reden voor al die woede? Kelder had het in zijn hoofd gehaald om op zondag een programma te willen maken over racisme. Daarbij zouden zowel voorstanders maar ook critici- aan het woord komen. Volgens de activisten is Kelder een bevooroordeelde FVD´er (?!) dus zou hij hier geen programma over mogen maken.

Hoewel dit alles neigt naar ontzettende censuur, voelden antiracisme-activisten zich genoodzaakt om een brandbrief te sturen aan bestuursvoorzitter Shula Rijxman van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

De boze activisten stellen dat de NPO met de ¨absurde keuze van Kelder als gespreksleider het onderwerp niet serieus neemt.¨ Tamelijk bizar, want het hele programma is nog niet eens op TV geweest, maar nu al proberen de extreme activisten de NPO te dwingen tot censuur. Een kwalijk iets in een vrij land als Nederland.

Maar het kan nog sterker: Volgens de demonstranten sympathiseert VVD´er Kelder met het Forum voor Democratie. Waar dat op is gebaseerd is een raadsel, maar de activisten zijn altijd welkom om een feitenpakketje daarover te mailen naar onze redactie.

Activiste en kunstenares Patricia Kaersenhout heeft de brief aan Rijxman op Facebook gepubliceerd en laat in een reactie aan de media weten dat onder meer Kick Out Zwarte Piet zich bij het protest tegen Kelder heeft aangesloten.

De ondertekenaars van het manifest tegen Kelder stellen in hun brief aan de NPO:

¨Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden. Wij vinden dat racisme geen stelling is om te verdedigen of te bestrijden. Racisme is geen mening maar een moorddadig systeem dat al eeuwenlang stelselmatig zwarte mensen uitbuit, uitsluit, onderdrukt en generaties lang trauma’s heeft veroorzaakt. Door Jort Kelder het debat te laten leiden zijn wij van mening dat er dus kennelijk iets verdedigd moet worden bij witte mensen om zich racistisch te mogen uiten.¨

De NPO is niet van plan om het debatprogramma over racisme -waarbij Kelder zondag de gespreksleider zal zijn- te schrappen. In een korte reactie stelt de overkoepelende organisatie van de Nederlandse omroepen dat ze Kelder een kundige debatleider vinden. ¨Juist nu moeten we het gesprek met elkaar aangaan¨, aldus de NPO.

Het debatprogramma De Stelling met Jort Kelder zal zondag gewoon worden uitgezonden vanaf 20.30 vanuit Rotterdam.