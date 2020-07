Gommers vindt nieuwe maatregelen NIET nodig: ‘extra besmettingen’ komen door… MEER TESTEN

De afgelopen weken horen we steeds weer dat het helemaal uit de hand dreigt te lopen met dat verdomde virus. Oké, oké, er gaan niet meer mensen dood dan normaal, maar het aantal besmettingen neemt razendsnel toe. En dat is een enorm probleem, want het nieuwe Chinese coronavirus is heel gevaarlijk. Nee, nee, het lijkt werkelijk in niets op het griepvirus — behalve dan in de symptomen en in het feit dat verreweg de meeste mensen er niet tot nauwelijks last van hebben bij een besmetting.

Afijn. Het aantal besmettingen neemt dus rap toe. Dit is reden voor zorg. Sterker nog, zeggen virologen en andere figuren die tegenwoordig blijkbaar denken dat ze gekroond zijn tot de koningen van de wereld, als het zo doorgaat moet Nederland heel binnenkort weer volledig op slot gegooid worden.

Interessant genoeg is er een prominent persoon die het daarmee oneens is: Diederik Gommers.

„Op dit moment is daar geen aanleiding voor. We zien geen toename van het aantal mensen in ziekenhuizen en ook niet op de intensive cares. Dus dat gaat goed. Het aantal besmette mensen neemt toe, maar dat komt doordat we extra testen.”

Met andere woorden, het aantal besmettingen neemt niet wérkelijk toe; het aantal bekénde besmettingen neemt toe. En dat is nogal een verschil. Want als je meer test heb je meer bekende besmettingen. Simpel.

Kijk, we moeten niet net doen alsof dit nieuwe Chinese coronavirus niet bestaat of iets dergelijks. Natuurlijk is het er. Het bestaat. Het maakt slachtoffers. Het maakt mensen ziek. Maar het gaat om de vraag of het manageable is of niet. Zoals Gommers duidelijk zegt is dat momenteel overduidelijk wél het geval. Het heeft dan absoluut géén zin om alles weer op slot te gooien, honderdduizenden banen te vernietigen, en de economie voor eens en voor altijd om zeep te helpen.