Linkse ‘historicus’ eist dat Paul Cliteur gecanceld wordt bij Universiteit Leiden: ‘FVD verstuiver!’

Op donderdag werd er een manifest online gezet over de vrijheid van meningsuiting. De ondertekenaars nemen duidelijk stelling tegen de zogenaamde cancelcultuur van tegenwoordig; de cultuur dat iedereen die niet helemaal politiekcorrect (lees: ‘woke’) is zijn of haar baan moet verliezen en nooit meer ergens mag optreden/komen spreken/ etc.

Het is natuurlijk bijzonder belangrijk dat mensen het opnemen voor de vrijheid van meningsuiting. Zonder de VVMU is het immers heel snel gedaan met onze vrijheid in het algemeen. Een levende democratie kan niet zonder dit grondrecht.

Maar ja, dat is natuurlijk tegen het zere been van linkse woke-gekken. Zie hier de reactie (op het manifest) van Paul van den Berg, historicus:

Het houdt ook niet op hè, dat om zeep helpen van de reputatie van @UniLeiden door de zeloten van Cliteur. Is er nou niemand in dat universiteitsbestuur die denkt: hmm, misschien toch eens een functioneringsgesprekje houden met deze FVD verstuiver? pic.twitter.com/23QTLxkUPQ — Paul van den Berg #BlackLivesMatter (@Fromdamountain) July 16, 2020

“Het houdt ook niet op he, dat om zeep helpen van de reputatie van de Universiteit Leiden door de zeloten van Cliteur,” schrijft deze gek die #BlackLivesMatter in zijn Twitter-bio heeft staan. “Is er nou niemand in dat universiteitsbestuur die denkt: hmm, misschien toch eens een functioneringsgesprekje houden met deze FVD verstuiver?”

Met andere woorden, of de universiteit Cliteur — hoogleraar, Eerste Kamerlid, gerespecteerde academicus — even bij het grofvuil kan zetten. Meneer heeft namelijk de verkeerde politieke kleur. En dat kan maar op één manier bestraft worden: cancelen die hap. Naar de goelag. En wel meteen.

Links is werkelijk de vijand van de vrijheid. De communisten hebben het stalinisme nooit écht afgezworen. Ze zijn nog dezelfde totalitaire gekken als 70/80/90 jaar geleden.