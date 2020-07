Maurice de Hond: ‘Buiten anderhalve meter afstand is krankzinnigheid. Niet te geloven’

Opiniepeiler Maurice de Hond is nu al een paar maanden bijzonder actief wat het coronavirus betreft. Zijn belangrijkste standpunt is al die tijd geweest dat aerosolen — virusdeeltjes in de lucht — een veel grotere rol spelen dan de ‘zwaardere’ deeltjes waar het RIVM zich op focust. Daarom stelt hij ook steeds dat ventilatie ontzettend belangrijk is. Ramen open, de boel goed ventileren. Dat gaat een hoop besmettingen schelen.

In gesprek met EenVandaag legt De Hond uit waar het volgens hem al die tijd is fout gegaan bij het RIVM. Zijn belangrijkste kritiekpunt betreft de anderhalve meter-samenleving. “Buiten is het zo’n bullshit,” zegt hij. “Het RIVM is gekomen met uitslagen van het contactonderzoek. Niemand is buiten besmet geraakt. Wij gaan onszelf in een keurslijf dwingen buiten met anderhalve meter. Het is echt van een krankzinnigheid, niet te geloven.”

Ook is De Hond woest op het kabinet vanwege het wanbeleid in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen. Daar zijn veel meer mensen overleden dan nodig was. “In zorginstellingen zijn 5.500 mensen overleden, waarvan een deel niet aan COVID-19, maar gewoon aan eenzaamheid,” aldus De Hond. En dat terwijl de oplossing — tenminste om de impact van het nieuwe Chinese coronavirus te beperken in dat soort tehuizen — voor de hand ligt. “Rond 20 maart kwam ik tot de conclusie, op basis van onderzoeken, dat de grote slag in de zorginstellingen zou zijn. Dat kan je voorkomen door goede ventilatie en ramen open te zetten.”

Serieus, is het zo simpel? Ja. Deels wel. Je kunt er niet alle besmettingen mee voorkomen, natuurlijk, maar het was wel een aanzienlijk minder groot slagveld geweest als er iets gedaan was met deze informatie (en waarschuwingen van De Hond).

