Maurice de Hond krijgt gelijk: 35 procent stijging in zowel testafname als nieuwe besmettingen

Maurice de Hond relativeerde het RIVM-bericht alvast, vlak voor het bekend werd gemaakt. Afgelopen week zijn er 1329 nieuwe besmettingen geconstateerd, 342 meer dan de week ervoor. En de hoeveelheid tests die werden afgenomen is ook gestegen met 35 procent (23.000) naar ongeveer 110.000.

Nog steeds ligt het percentage van het aantal positief geteste mensen per aantal uitgevoerde tests op 1 procent. Wel zijn er flink meer uitbraken geconstateerd: 133 waar dat er vorige week nog 96 waren.

In werkelijkheid ligt het aantal besmettingen natuurlijk hoger, want lang niet iedereen laat zich testen. Qua ziekenhuis- en intensive care-opnamen lijkt er nog niet veel aan de hand te zijn. Misschien komt dat nog, of helpt het juist dat mensen die positief getest worden zichzelf isoleren (vast niet allemaal)?

Landelijk lijkt er dus nog niet al te veel reden tot zorgen, maar lokaal is dat wel anders. Er worden steeds meer haardjes zichtbaar en burgemeesters merken dat ze er niet echt wat aan kunnen doen. Wellicht kan dat als argument gebruikt worden om lokale lockdowns en verplichte quarantaines in te voeren. Dat schaadt de economie veel minder én smoort het virus sneller in de kiem.

Hoe het ook zij, het virus is nog wel steeds onder ons en we zijn er nog lang niet vanaf. Vooralsnog ziet het er volgens mij wel goed uit, maar we weten allemaal dat het ook zo weer op kan laaien.