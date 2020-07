Peilingen! Eigenlijk heel saai, maar EU-deal verandert NIETS aan zetelverdeling!

De -onder sommigen omstreden- EU-deal van Mark Rutte laat geen enkele verschuiving binnen het electoraat zien. De zetelverdeling is dan ook gelijk gebleven aan die van vorige week, toen er nog geen EU-deal op tafel lag.

Volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond zijn de reacties weliswaar verdeeld (36% is positief, 34% negatief), maar is de rest binnen het electoraat neutraal wat er voor zorgt dat er dus ook geen verschuivingen plaatsvinden.

Vooral de kiezers van D66, PvdA en GroenLinks staan positief tegenover de deal die Rutte in Brussel wist te sluiten. PVV en FVD-stemmers denken daar dan weer beduidend anders over.

Maurice de Hond:

“Als gekeken wordt hoe men de opstelling van Premier Rutte beoordeelt bij die onderhandelingen dan zien we dat 51% vindt dat hij het goed gedaan heeft zo en 39% vindt dat hij zich strenger had moeten opstellen. Slechts 10% zegt dat hij soepeler had moeten zijn.”

Eigenlijk komt Rutte dus heel erg goed weg met de deal die hij met Angela Merkel en Emmanuel Macron heeft kunnen sluiten. Het merendeel van de Nederlands is namelijk best blij met het behaalde resultaat van Rutte, als we de peiling van De Hond mogen geloven.