Verlaat ‘cadeautje’ aan ex-Bouterses Suriname: ‘Nederland schenkt extra coronahulp’

Het loopt momenteel niet helemaal soepel in het gespleten land Suriname, waar ook nog eens het coronavirus rondspookt. Om die reden heeft de Nederlandse overheid besloten om onze Zuid-Amerikaanse bondgenoten bij te springen.

Suriname is nog nauwelijks bekomen van het electorale verlies van de excentrieke ex-president Desi Bouterse, maar is ondertussen alweer verwikkelt in een andere strijd: Het coronavirus. Gelukkig schiet Nederland -bij monde van minister Stef Blok- nu te hulp.

De Surinaamse collega van Blok, Albert Ramdin, had gevraagd om meer ondersteuning voor Suriname vanuit Nederland. In het Zuid-Amerikaanse land zijn de financiële problemen niet mis. Daarnaast heeft het land de coronacrisis niet onder controle en roept nu dus de hulp in van Nederland.