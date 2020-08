Hitlers diamanten: het mysterie van de dochter van Hermann Göring

Vanmiddag vindt een bijzondere boekpresentatie plaats bij Uitgeverij Aspekt. In 2012 ontdekte men iets opmerkelijk, een muziekstuk genaamd Marsch Impromptu bleek een sleuteldocument te zijn. Op het bladmuziek waren rare krabbels erbij geschreven, deze krabbels bleken oude runen. Deze runen bleken een boodschap over te brengen, namelijk de boodschap dat Hitler een graftombe had gemaakt. Tal van onderzoekers doken op dit document, allen in de hoop de locatie en de gehele boodschap te ontrafelen. Vandaag is het zover: de Marsch Impromptu is ontcijferd.



Het Enigma Collectief onthult in dit boek stap voor stap hoe deze geheime coderingen in elkaar zaten en wat hun relatie was met betrekking tot al Hitlers doen en laten. Zodra dat middeleeuwse, op religie gebaseerde systeem, en de implicaties daarvan, eenmaal verhelderd zijn, leren we een totaal andere Hitler kennen. Een Hitler die verrassend rechtlijnig en consequent in elkaar zat. Zó recht in de leer en consequent zelfs dat hij compleet voorspelbaar wordt en de vele verbanden in zijn denken en handelen pijnlijk duidelijk worden. Zijn motieven, zijn idealen, zijn angsten en zwakheden, het komt allemaal aan bod.

Naast de mogelijke locatie van de graftombe van Hitler blijkt het Enigma Collectief ook nog andere raadsels te hebben opgelost. Zo zouden ze de echte vader van Edda Göring, dochter van Hermann Göring, hebben gevonden.

Tijdens de Bierkellerputsch in 1923 zou Göring in zijn lies werden geschoten, maar dit verhaal werd al langer in twijfel getrokken. Het Enigma Collectief meent te kunnen bewijzen dat hij in zijn edele delen is geschoten, wat Göring impotent maakte. In de jaren ’30 gingen er al geruchten rond dat ‘Der Dicke’ – de spottende bijnaam voor Göring die na de putsch mank, dik en verslaafd werd – niet in staat was om kinderen te krijgen.

Om toch trouw te blijven aan de lebensborn idealen moest Göring een kind krijgen, en uiteindelijk krijgt hij dan ook zijn felbegeerde dochter. Maar is het wel zijn dochter?

Vanmiddag krijgen we hier meer antwoorden over!