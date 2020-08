Horeca ziet omzet halveren! Afgelopen kwartaal heeft de horecabranche gigantische klappen gekregen

Dat de horecasector een van de sectoren is die het hardst getroffen is door de coronacrisis wist bijna iedereen wel. Maar met de nieuwe CBS cijfers wordt duidelijk hoe groot de geleden schade wel niet is. Café’s zagen hun omzet met zo’n 60% dalen ten opzichte van het eerste kwartaal. Voor hotels was de klap nog groter, zij zagen een daling van 75% ten opzichte van het eerste kwartaal.



Al in het eerste kwartaal van dit jaar was er een flinke omzetdaling te meten, zo’n 14% maar het tweede kwartaal liet pijnlijk zien hoe desastreus de lockdown voor de branche was. Met een omzetdaling van 60% in het tweede kwartaal, is de vraag hoe erg het verlies wel niet is in de zomerperiode.

Afgelopen weken werd al duidelijk dat veel horecaondermers niet blij zijn met de strikte regelgeving, voor hun omzet is dit desastreus. De zomerperiode zal naar alle verwachting ook een negatief record bereiken.

Het ondernemersvertrouwen heeft zelfs een negatief punt bereikt, op een schaal van 1 tot 100 komt het vertrouwen uit op -52,4.

De vraag is hoeveel ondernemingen nog zullen omvallen dit jaar, de crisis is nog lang niet over en het jaar duurt nog lang. Veel ondernemers hopen dat zij extra vergunningen krijgen om toch nog hun terras aantrekkelijk te houden voor klanten.