Rutte straft corona-wegwuivend Nederland: pretparken + horeca kunnen 14 dagen dicht, geen introweken voor studenten

Het opvolgen van de coronaregels in Nederland verslapt steeds meer, zo constateerde premier Rutte vandaag in zijn eerste corona-persconferentie in maanden tijd. En hij kondigde ook meteen maatregelen aan: studentenverenigingen kunnen alleen online aan werving doen, ontgroeningen worden verboden en pretparken kunnen twee weken gesloten worden als er coronagevallen worden geconstateerd. Ook in de horeca worden de teugels aangehaald.

Premier Rutte en minister De Jonge hebben op hun eerste corona-persconferentie in maanden tijd het Nederlandse volk nog eens gemaand zich te houden aan alle voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Terwijl De Jonge vooral heeft gerateld over z’n app-project, waren de concrete maatregelen voor Rutte.

Die noemde de situatie “zorgwekkend, maar nog geen tweede golf.” Hij kondigde aan dat universiteiten studentenverenigingen hun introductie-activiteiten voornamelijk online moeten houden. Alleen informatieve bijeenkomsten over wat het aankomende studiejaar zal brengen mogen in persoon plaatsvinden. Tot groot verdriet van corporale ballenclubjes zullen ook de ontgroeningen dit jaar niet kunnen plaatsvinden. Sneu hoor.

Maar omdat ook de niet-studerende Nederlanders zich niet aan de regels houden, worden versoepelingen voor de horeca deels teruggenomen. Iedereen moet weer zitten, contactgegevens worden afgegeven bij de deur en reserveringen worden weer verplicht.

Op Schiphol zal grootschalig getest worden bij inreizigers. En voor pretparken en andere grote gelegenheden kan de GGD besluiten de hele toko twee weken op slot te gooien als er teveel besmettingen hebben plaatsgevonden.