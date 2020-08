Spetter, Pieter, Pater: Eerste hittegolf van 2020 is een feit!

Nederland heeft de eerste hittegolf van het jaar te pakken. In De Bilt werd kort na 10.00 ’s Morgens een temperatuur van 25 graden gemeten. Daarmee is deze zonovergoten zondag de vijfde zomerse dag op rij.

Omdat het de afgelopen drie dagen (sinds donderdag) meer dan 30 graden werd in Nederland is er nu officieel sprake van een hittegolf. Dat hoeft niet erg te zijn, zolang de testosteron bommetjes maar in de kast blijven en we het gebruik van de waterkraan minimaliseren.

De #hittegolf is een feit. We hebben 5 zomerse dagen in De Bilt, waarvan al 3 tropisch. Ook vandaag en komende dagen wordt het tropisch. #Codeoranje (zuiden en zuidoosten) en #Codegeel (elders) nog steeds van kracht. #knmiwaarschuwing https://t.co/SZz8ZMFkvw pic.twitter.com/Bze21KLTtu — KNMI (@KNMI) August 9, 2020

Bijna een jaar geleden had Nederland ook al te maken met een hittegolf, met zwetende NOS-medewerkers als gevolg. Maar we zijn nog niet op het record uit 2018 toen de langste hittegolf in Nederland ooit werd gemeten.

De recente hittegolf zal nog wel even aanhouden. Tot donderdag aanstaande worden in De Bilt temperaturen van boven de 25 graden verwacht. Regionaal gezien kan dit zelfs nog langer aanhouden, vooral in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Vandaag valt er ook genoeg te zweten, de temperaturen in Nederland kunnen namelijk oplopen tot 36 graden.