CDA-kamerlid twijfelt (‘niet’) over intenties OM inzake Akwasi-case: ‘Een dubbele heroverweging zou goed zijn’

Van Hugo de Schoenen moeten we het niet hebben, maar gelukkig zijn er -op Pieter Omtzigt na- toch nog enkele kritische lieden binnen het CDA. Oud-officier en Tweede Kamerlid Chris van Dam twijfelt namelijk openlijk over de intenties van het Openbaar Ministerie om Akwasi niet te vervolgen na zijn oproepen tot geweld.

Het kritische CDA-kamerlid Chris van Dam roept op tot een “dubbele heroverweging” in de zaak rondom de uitspraken van drill rapper Akwasi. De Black Lives Matter-beroepsdemonstrant riep namelijk op om Zwarte Piet in het gezicht te trappen. En later bleek zelfs dat er nog veel meer haatzaaiende ‘dirt’ uit de mond van Akwasi kwam.

Het Openbaar Ministerie vond het allemaal een zeer kwalijke zaak, maar nam vervolgens genoegen met een simpele ‘sorry’ namens Akwasi. Een rechtszaak blijft hem dan ook gespaard, aldus het geheel objectieve OM. (Geert Wilders kan daar over meepraten!)

Kamerlid Van Dam, die bij het CDA Justitie en Veiligheid in zijn portefeuille heeft en zelf oud-officier is, schrijft op Twitter:

“Het beeld dat ontstaat – rond dit gepolariseerde thema – is niet goed. Een dubbele heroverweging zou goed zijn.”

Uit eigen ervaring weet ik dat binnen @Het_OM dit soort beslissingen nooit door één officier worden genomen. Geen twijfel over intenties, maar het beeld dat ontstaat – rond dit gepolariseerde thema – is niet goed. Een dubbele heroverweging zou goed zijn. @cdavandaag https://t.co/i5wWG6pVuS — Chris van Dam (@ChrisvanDamCDA) September 13, 2020

Volgens Van Dam moet het OM de zaak nogmaals juridisch beoordelen omdat ze dat verplicht zijn tegenover de maatschappij.