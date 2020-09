EU komt strenge Europese klimaatactieplan: Frans Timmermans gaat dicteren hoe we moeten leven

De Europese Commissie heeft een klimaatactieplan gemaakt, deze week wordt het actieplan gepresenteerd maar de ijzeren hand van Frans Timmermans is nu al goed zichtbaar. Méér biomassa, en minder autoplezier. De EU gaat beginnen met de eerste grote stappen richting klimaatneutraliteit in 2050. Maar wie gaat de rekening betalen?



Klimaatpaus Frans Timmermans heeft het ‘weergaloze’ idee om de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 55% te verminderen in 2030. Of dit plan realistisch of haalbaar is is een tweede vraag. De infrastructuur in Oost-Europa is belabberd, en zal honderden miljarden kosten om die enigszins ‘klimaatneutraal’ te krijgen.

Toch blijft het opmerkelijk dat Timmermans, na alle ontstane kritiek, zo’n grote voorstander blijft van biomassa. Timmermans geeft aan meer te willen doen met biomassa, alleen benadrukt hij dat het ditmaal wel echt van restafval moet komen.

“Er moeten geen bomen speciaal voor worden gekapt.”

Er blijft echter een groot probleem ontstaan binnen het plan van Timmermans. En dat is de klasse van lage inkomens. Binnen de EU wonen zij vaak in slecht geïsoleerde huizen, en een groot deel van hun vaste lasten gaat al uit naar de energierekening. Zij kunnen dus niet zelf een zonnepaneelinstallatie bekostigen. Volgens Timmermans zouden we hier dus geldinjecties voor nodig hebben.

De plannen van Timmermans laten nogmaals zien dat het een gigantisch kostbaar project gaat worden. Het zal niet gaan om luttele miljarden, maar honderden, zo niet duizenden miljarden euro’s – oftewel biljoenen euro’s .